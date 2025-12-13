南臺科大歡慶創校五十六週年 表彰卓越貢獻師生與學子 啟動人才培育新篇章

南臺科大校長黃能富、副校長張鴻德、主任秘書張儀興、學務長鄭淑真感謝韓國東岡大學代表團參與校慶活動。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學13日舉辦創校56週年校慶慶祝大會，以「AI賦能，56飛耀」為主題，彰顯學校於穩健基礎上持續透過AI融入教學與校務發展，迎接新時代的挑戰；韓國東岡大學AI策略及企劃處長韓萬敏、校友會全國總會理事長陳大偉均出席，共同祝福南臺科大生日快樂。

校慶典禮中也表彰對學校有卓越貢獻的師生與優秀學子，吳三連獎基金會副董事長吳永嘉頒發吳李菱女士獎學金：另並頒發吳尊賢獎學金、教學優良教師、服務優良教師等獎項，肯定師生對學校的付出；獲獎教師代表包括幼保系沈玫宜助理教授（教學優良教師）、機械系李友竹教授（服務優良教師）、體育中心邱懿瑩教授（服務資深優良教職員工代表）等。

南臺科大校長黃能富博士致詞時表示，南臺科大經過56年的努力，已蛻變為優秀的科技大學，根據遠見2025企業最愛大學生調查，南臺不僅榮登全國私立科大總榜第一，穩居私立科大龍頭，充分展現卓越領先地位；為替學子布局未來就業能力，學校將AI融入教學及校務發展，啟動全臺首創、專為教育量身設計的AI Maker實作平台，推動實作型AI教育。

黃能富校長也說明學校國際化招商亮眼成績，外籍生數量由113年的485位跳升至725位學生，菲律賓、墨西哥到波蘭學生都積極爭取至南臺學習，未來將以1500位外籍生為目的持續招生。

南臺科大董事長張信雄回顧南臺創校先賢奠定的「取之於學生、用之於學生」優良傳統，除感謝董事會無私的支持，並引用科技巨頭如輝達創辦人黃仁勳、微軟執行長納德拉的重要觀念，強調AI 是現代所有產業的共同平台，能讓每個人、每個組織完成過去無法完成的事，也鼓勵師生提前理解並掌握 AI、新興科技與跨領域合作，以創造解決方案，在競爭中保持優勢。