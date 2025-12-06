南臺科大第卅六屆汽機車大展登場 五大展區多元內容打造南台灣盛會

南臺科大校長黃能富、校友會理事長陳大偉、車展第一屆創始人吳宗霖及業界代表聯合為第卅六屆汽機車大展揭幕。（記者李嘉祥攝）

▲南臺科大校長黃能富、校友會理事長陳大偉、車展第一屆創始人吳宗霖及業界代表聯合為第卅六屆汽機車大展揭幕。（記者李嘉祥攝）

南臺灣年度汽車盛事－南臺科技大學主辦的「第36屆南臺汽機車大展」，6日起一連二天盛大登場，開幕典禮邀請多位業界與學術重量級人士出席，包括車展第一屆創始人南臺科大退休暨離職人員互助關懷協進會理事長吳宗霖、賓泓賓士汽車董事長林明正、瑞特汽車副董事長康智淵、宏佳騰動力科技副總經理鍾登凱等業界先進，校友會理事長陳大偉力挺，展現校友對母校活動的鼎力支持。

廣告 廣告

南臺科大校長黃能富表示，南臺汽機車大展自民國78年首度開辦至今，是全國唯一能在大專校園中持續舉辦36屆的專業級展覽，每年吸引逾百家廠商、近十萬民眾蒞臨參觀，堪稱南臺灣年底不容錯過的業界大事，此屆車展規模再度升級，邀請超過150家知名廠商參與，展出攤位總數達500格以上。

此屆車展以「美式肌肉車傳奇」為年度特色，展出CORVETTE C7 Z51、SHELBY GT500、CHARGER SRT HELLCAT 等傳奇作品，讓所有車迷能近距離欣賞狂野性能的經典名車；展覽規劃五大展區，從最新電動車、智慧機車、經典收藏車，到汽車百貨、改裝與車用電子等多元產品均有，除有國際汽車品牌，還有知名機車大廠，呈現國內外車輛科技的多元風貌。

黃能富校長表示，南臺車展能長年受到廠商肯定，關鍵在於機械工程系先進車輛組近200位師生團隊全力投入；每屆車展都由師生共同策劃，從廠商洽談、配置規劃、場地管理到展務運行，各階段均展現務實致用教育精神，讓學生透過真實大型專案累積經驗、鍛鍊能力。

林儒禮主任感謝歷屆老師與校友的協助傳承，使南臺車展得以年年進步，持續成為國內大學少見的專業級車展。

黃能富校長也強調，南臺汽機車大展不僅是一場展覽，更是一座連結教育、產業與社會的橋樑，歡迎所有愛車人士、業界夥伴與市民朋友走進南臺科大，見證車輛文化的多樣與魅力，感受經典與未來科技的完美結合。