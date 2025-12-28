南臺科大與日商合作辦校內日本就業展 為學子搭建直通海外職場橋樑

南臺科大與日本企業合作於校內辦理日本就業展，為學子搭建直通海外職場橋樑。（記者李嘉祥攝）

▲南臺科大與日本企業合作於校內辦理日本就業展，為學子搭建直通海外職場橋樑。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學長期深耕國際交流，與日本產業及學術界互動緊密，除於日本締結33所姊妹大學，選送數十位學生前往交換留學外，每學期亦媒合數十位學生至日本企業進行實習，深化台日交流；為回應學生赴日發展需求，南臺科大應用日語系並與日本村有限公司合作於校內圖資大樓大廳舉辦「2025日本就業展」，期為學子搭建一座直通海外職場的橋樑，協助學生精準掌握日本就業趨勢與職缺資訊。

就業展吸引眾多日系名企參與，三春資訊中心表現尤為積極，該企業經營版圖橫跨不動產買賣租賃、餐飲服務、飯店管理及旅遊開發等多元領域，該企業方希望能在就業展中尋得具備熱忱且專業的不動產銷售人才，為企業注入具備國際視野的新血；另一家費斯塔莉亞控股公司由人事總務部人事群貝沼亞矢副理與堀內豐課長代表出席，期盼能延攬具備國際視野與時尚競爭力優秀人才。

南臺科技大學副校長王振乾於開幕儀式中代表學校向合作辦理就業展的夥伴日本村有限公司致意，並介紹南臺設有工學院、商管學院、數位設計學院、人文社會學院及智慧健康學院等五大核心學院，培育出各具專業背景的優秀人才，包含他個人指導學生在內，已有許多南臺學子成功前往日本實習與就業。

王振乾副校長說，日本企業在薪資水準、國際化職場環境、精湛的技術培訓以及完善的福利制度等方面皆具顯著優勢，對於期許接軌國際的年輕學子而言，無疑是極佳的職涯首選。

日本村有限公司總公司國際企劃室金敷雄二室長此次帶領專業團隊來台，他指出，該公司事業版圖橫跨臺日學子升學與就職諮詢、專業出版及飯店經營等多個領域，日本產業界正積極延攬具備國際競爭力的年輕跨領域人才，期盼透過就業展讓日本企業與即將邁入職場的準畢業生深化了解，達成精準人才對接；金敷室長也感謝南臺應日系協助，讓團隊走入人群與學生交流，針對即將畢業的留學生與本土學子提供精準的職涯指導與日本職場趨勢第一手專業建議。

南臺科大強調，此次「日本就業展」除南臺科大場次外，亦於臺中、臺北巡迴舉辦，南臺未來也會持續透過紮實的語言教育與多元的產學媒合，成功將校園學習與國際職場無縫對接，為學子搭起穩固的職涯橋樑。