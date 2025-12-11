南臺科大舉辦創新研發成果展 展現校園技術創新實力

南臺科技大學為擴大技術成果的產業能見度，舉辦「2025創新研發技術成果展」，並首度結合汽機車大展的平台優勢，向產業界展示10項專利技術作品，驗證了南臺科大在跨域整合與技術創新方面的堅強實力。展出的10項專利技術作品，皆為校方積極推動跨領域整合的成果。

展覽以「智慧機構設計」、「醫療安全與智慧辨識」及「智慧生活應用」三大主題為核心。