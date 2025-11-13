南臺科大舉辦跨數位人文跨域研究會 談AI教學新趨勢

南臺科大舉辦「2025數位人文跨域創新國際研討會」，與會貴賓與師長於會後合影留念，見證學術交流的重要時刻。

南臺科技大學人文社會學院舉辦「2025數位人文跨域創新國際研討會」，大會安排兩位國際學者專題演講、三個場次共九篇論文進行發表及19篇的海報論文張貼討論。共計有100多位對此議題有興趣的學者專家及學生共襄盛舉。

副校長王振乾指出，此次研討會提供高層次國際平台，深入探討生成式 AI 對語言教育的轉型、數位歷史教育中「可數性」與「可詮釋性」的平衡，以及 AI 驅動下的未來教學新趨勢。