南臺科大資傳系榮獲校園徵影三大獎 展現創意傳播專業即戰力
▲南臺科大校長黃能富肯定指導老師梁丹青帶領資傳系學生團隊張芷璇、王佾薰與張馨、張琇婷、吳亞倩、張家甄、楊沛璇榮獲全國徵影大賽三大獎項。（記者李嘉祥攝）
南臺科技大學資訊傳播系梁丹青老師指導學生將複雜的金融制度轉化為具吸引力的影像內容，憑藉深刻敘事與創意，於「守護資產．信守未來－校園徵影活動」全國211支參賽作品中脫穎而出，一舉斬獲「最佳推動績優學校獎」、「網路人氣獎第一名」及「優質獎」三大殊榮，展現南臺資傳在數位內容產製與社會議題推廣上的專業即戰力。
競賽秉持「產業出題，學生作題」精神，吸引逾1000 位學生組隊參賽；南臺科大資傳系引導超過30隊參賽，最終有5組入圍決賽，落實「做中學」教學成效獲大會頒發「最佳推動績優學校獎」肯定。
南臺科大表示，在獲獎作品方面，學生張琇婷、吳亞倩、張家甄、楊沛璇組成的團隊以手繪動畫「第一守護隊：阿嬤的安養信託大作戰」驚豔全場，該作品對接第一銀行策略單，結合吉祥物「小粉獅」，將生冷的安養信託知識轉化為溫馨的救援行動，在激烈的網路票選中以2675票超高人氣勇奪「網路人氣獎第一名」；另件作品「螢幕那端的謊言」由張芷璇、王佾薰與張馨創作，細膩揭露網路交友詐騙陷阱。榮獲「優質獎」。
指導老師梁丹青表示，在注意力碎片化時代，能吸引眼球是作品成功第一步，但優秀的作品更應扮演寓教於樂角色；競賽是檢驗學習成果的最佳舞台，若僅是完成影像任務只能稱之為「作業」，唯有針對產業需求投入競賽，才能淬煉出具備溫度與靈魂的「作品」；最好的觀念推廣方式就是讓學生具體參與，透過影像傳遞防詐理念，這不僅是專業技能的展現，更體現了技職教育帶來的學習深度與社會責任。
南臺科大校長黃能富指出，學校長期鼓勵師生參與產學連結的專業競賽，很高興看到資傳系師生能將專業技能應用於金融防詐與信託知識的推廣，透過影像創作提升了學生實務即戰力，也體現高等教育對於培育具備公眾關懷精神專才的重視，未來會持續支持師生發揮創意，為社會傳遞正向能量。
