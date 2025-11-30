南臺科大超夢大賞賽事規模再創新高 四大金獎共譜新銳設計盛宴

南臺科大2025超夢大賞賽事匯聚全台三百餘位頂尖設計新秀，整體水準再創新高，為高中職設計教育寫下光榮紀錄。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學數位設計學院年度盛事「2025超夢大賞全國高中職校設計創意構想競賽」決賽暨頒獎典禮圓滿落幕，此次賽事規模再創新高，匯聚全台頂尖年輕設計新秀，共計有80隊優秀決賽入圍隊伍、約300多位師生到場，最終桃園市立觀音高中、臺中市立大甲高中、國立臺南高商、臺中市明道中學等四校榮獲「最佳學校團體獎」，為台灣技職教育創意厚實基礎寫下光榮紀錄。

南臺科大數位設計學院院長陳炳彰表示，舉辦「超夢大賞」初衷在於提供專業舞台，激發高中職學子的企畫構想、跨域整合與精準表達能力，讓高中職學生進入大學前，透過提案簡報方式，學習如何以文字與口語精準表達設計理念；此屆賽事四大領域共決選出48隊獲獎隊伍，整體水準再創新高。金獎作品展現學生對生活議題的細膩觀察與卓越的設計能力。

影像創作設計類金獎－桃園市立觀音高中作品「ILL-FATED」運用黑色幽默揭露現代上班族的壓力與無力感，成功將專業能力、創意思維與敘事溫度完美融合，評審團給予高度肯定。視覺設計類金獎－國立斗六家商作品「共感映像」以臺灣傳統四大節慶為核心，透過多重感官共讀的繪本互動，企劃與產出完整度高，深獲評審好評。

ACG創意角色設計類金獎－臺中市明道中學作品「給食夢貘的晚安信」在企劃內容上，角色設定符合世界觀，畫風細膩且風格鮮明，整體企劃成熟度高，獲得評審一致青睞。產品暨立體造型設計類金獎－國立斗六家商作品「布甘舒」融合臺灣文化與環保整合，以質感視覺搭配產品原型製作，被寄予未來能落實整合成有益文化推動與環保結合的服務設計期待，表現優異。為表彰老師辛勞付出，另頒發「最佳指導老師獎」，桃園市立觀音高中、臺中市立大甲高中、國立臺南高商、臺中市明道中學等四校榮獲「最佳學校團體獎」。

南臺科技大學校長黃能富指出，「超夢大賞」競賽充分體現高中職學生的無限創意潛能，學生們將設計思維、跨域整合與精準表達的能力，在決賽中轉化為具體成果，正是南臺科大鼓勵青年學生勇於嘗試、追逐夢想的教育精神體現，也期許這些充滿潛力的創意種子未來能持續保持熱情，成為下一個世代的設計領航者。