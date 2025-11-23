南臺科大辦沉浸式法律教育體驗課程 強化南寧高中學生法律素養與公民意識

南臺科大辦沉浸式法律教育體驗課程，藉由名師經驗分享強化南寧高中學生法律素養與公民意識。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學財經法律研究所攜手臺南市南寧高級中學共同推動「大學均質化課程」，成功舉辦為期2天的沉浸式法律教育體驗活動，帶領南寧高中學生走進大學校園，課程也特別規劃由司法與法律實務專家授課，引導學生從多元角度認識法律在生活中的重要角色，全面強化其法律素養與公民意識。

首日課程由臺南地方法院法官陳欽賢以「法官在做什麼」揭開序幕，從審判流程、法庭運作到實務案例，讓學生了解法官在司法體系中職責與思考邏輯；法律扶助基金會台南分會專員鄭文彥講授「法律有問題，法扶來幫您」，介紹法扶制度的申請流程及服務內容，使學生理解法律資源如何協助弱勢者保障權益。

運鞍法律事務所律師鄭婷婷主講「法官換你當！高中生當國民法官的第一堂課」，深入解析國民法官制度的設計理念、審判參與方式與民主參審的重要性，協助學生掌握此制度在推動司法透明化中的關鍵意義；臺南地方檢察署主任檢察官蔡明達則以「檢察官在做什麼？」分享偵查、起訴與維護社會正義的實務工作，呈現檢察官在刑事司法中的核心角色。

第二日課程由「生活中的法律議題」出發，由南臺科大財法所助理教授李莉娟講授「持有或散佈性私密影像的刑法風險」，提醒學生注意網路世代常見的法律陷阱；南臺科大財法所長郭戎晉也說明人工智慧與生成式 AI 所引發的著作權、個資與倫理爭議，引導學生思考科技發展與法律規範的平衡；沉浸式法律教育課程由財法所副教授郭俊麟主講，為學生深入解析校園性平與數位性暴力相關法律；課程壓軸由具備執業律師身份的鄭植元助理教授分享法律人職涯道路，成功帶領學生走入真實法律現場，「沉浸式」地了解真實法律場景。

南臺科大財法所長郭戎晉表示，大學有責任將資源向下扎根，期透過體驗課程讓高中生及早接觸法律思維，深入理解法律是如何與生活緊密相連，並培養面對未來社會挑戰所需的批判能力與重要的公民意識。