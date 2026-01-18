南臺科大電機工程與餐旅管理跨系合作 結合3D列印與烘焙傳愛家扶孩童

南臺科大電機工程與餐旅管理跨系合作，運用3D列印技術研發出獨特的無人機造型愛心餅乾並致贈予家扶基金會北台南家扶。（記者李嘉祥攝）

▲南臺科大電機工程與餐旅管理跨系合作，運用3D列印技術研發出獨特的無人機造型愛心餅乾並致贈予家扶基金會北台南家扶。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學電機工程系與餐旅管理系跨系攜手執行「飛越聲境：女性 STEM 實作與推廣計畫」，師生發揮創意運用3D列印技術研發出獨特的「無人機造型愛心餅乾」，並致贈予家扶基金會北台南家扶中心，為受助孩童送上科技與美味兼具的溫暖祝福；此次行動結合科技應用、創意烘焙與社會關懷，亦展現南臺科大實踐永續發展目標SDGs教育能量。

南臺科大表示，此次活動以「非營利管理與社會企業」課程為核心，由永續發展跨領域學士學位學程學生擔任策劃主力；學生們效仿社會企業運作模式，從服務對象篩選、活動流程設計到資源聯繫，一手包辦整體公益計畫，透過實務參與不僅深刻理解非營利組織整合社會資源的精神，更成功將課堂理論轉化為具體的社會影響力。

南臺科大指出，此次活動也充分發揮二系專業特色，電機工程系學生運用3D列印技術量身打造象徵科技創新的「無人機造型模具」；餐旅管理系學生發揮專業烘焙技術研發健康風味與精緻包裝，透過互學互教歷程，電機系師生跨域體驗烘焙製程，餐旅系師生則認識數位製造技術，成功打破學科壁壘，展現高度的跨系協作素養；完成製作後，並由計畫主持人黃玉君老師與林政陞老師帶領學生團隊將這份特殊的禮物送至北台南家扶中心，不僅帶給孩童溫暖，更在他們心中種下科技夢想的種子。

南臺科大校長黃能富強調，學校定位為「實作型 AI 科技大學」，校方全力支持跨領域課程與實作導向教學，此次無人機餅乾公益行動正是「AI 起航 南臺領航」精神的具體實踐，讓科技不再只是硬體，而是具備社會關懷溫度的力量；未來會持續透過跨系合作，培育兼具專業實力與社會責任感、能解決真實問題的「百工百業永續 AI 活才」，讓學生創意能量持續為社會傳遞正向價值。