南臺科大USR團隊攜手市府與企業暖心送愛 青銀共煮幸福年點亮高齡社區

南臺科大USR團隊攜手富邦人壽與南市府暖心送愛，透過青銀共煮幸福年活動點亮高齡社區。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學「青銀共創打造在地智慧自在不老力」USR團隊長期深耕在地、推動高齡友善社會，今年歲末再度發揮影響力，攜手富邦人壽、臺南市政府社會局、原民會及在地企業與社區組織於臺南市南區四鯤鯓龍崗國小禮堂舉辦「青銀共煮幸福年－暖心送愛」活動，連續第6年以產官學跨界合作實踐CSR×USR與SDGs精神，推動高齡關懷照護與跨世代共融，活動現場近150位長輩齊聚，在年節前夕提前感受來自社區的溫暖與跨世代共食與陪伴。

南臺科大幼兒園小天使帶來戲劇與舞蹈表演，為現場注入滿滿的熱情與溫度，期盼讓長輩在互動中感受到社區的尊重與關懷，營造共融共好的幸福氛圍；現場並結合金華、鯤鯓、溫陵等社區充滿活力的長者打擊樂團，以結合時下流行與健康促進成果的「阿帕次APT」帶動跳，透過老、中、青、幼共同參與「高齡圓夢戲劇」與「暖心送愛行動」，鼓勵長輩分享生命故事與生活歷程，展現高齡世代的生命韌性與自我價值。

社會局副局長葉誌明出席與弱勢長輩同樂，並頒發感謝狀予南臺科大、富邦人壽、台灣高齡照護暨教育協會、信福長照服務企業及臺南市菩薩殿關懷協會等合作夥伴，肯定所有團隊長期關懷弱勢與獨居長者、深耕高齡社會貢獻。

活動亮點包括由USR人才培育課程學生規劃的「異國美食青銀共煮」，陪伴長輩以味覺「旅行世界」，並結合關懷療癒活動、勞動部就業學程計畫舒壓按摩服務、富邦人壽防詐宣導，以及原民文健站長輩帶來的小米粽吉拿富製作體驗等，另也設置跨文化美食體驗與醫療諮詢區，邀居民交流，展現社區長期推動健康促進與終身學習成果。對於不便前來的獨居長者，社會局老人福利科、南臺科大USR團隊、富邦人壽公益大使及地方里長也到宅致贈暖心物資袋與餐點，將歲末關懷直接送入家中，實現「關懷無死角」的社區共好願景。

社會局副局長葉誌明表示，高齡照顧需要公部門、學界與企業長期協力，此次活動以「人與人之間的溫度」為主軸，透過食物共享與陪伴互動，串聯社區照顧網絡，期盼每位長輩在寒冬都能感受到來自社區的支持，並共同實現臺南高齡友善城市的願景。

富邦人壽臺南區部長李國揚說，富邦人壽致力成為社會安定力量，此次不僅提供物資援助，更透過走入社區、傾聽與陪伴，讓「寒冬送暖」從單一活動化為長期承諾，也肯定南臺科大「青銀共創」USR計畫，在跨文化陪伴、世代共融與弱勢支持上的深耕成效，期盼未來持續攜手，共創更具溫度的社會。

南臺科大王振乾副校長指出，南臺科大以大學社會責任為核心，透過USR計畫持續推動高齡照護、健康促進及世代共融，USR團隊長期觀察到部分長者在健康、經濟與社交支持上的不足，特別以「食物、文化、療癒、陪伴」四大核心設計跨世代連結，此場活動涵蓋美食共享、跨世代互動、文化傳承與健康促進等多元面向，透過實際行動將大學能量帶入社區，成功打造「老、中、青、幼」共同參與高齡友善共好場域，深刻展現大學社會責任（USR）在在地實踐的深度與廣度，未來也會持續與公部門、企業、民間組織及社區夥伴攜手，擴大善的影響力，打造智慧共生、溫暖共好的在地幸福社區。