南臺科大USR團隊攜手鹽水國小推廣蜂炮、鴿笭民俗 竹運會好評滿滿

▲南臺科大USR計畫於鹽水國小舉辦第三屆竹運會，鹽水區長陳文琪、南臺團隊、鹽水國小校長林良駿及竹埔國小學童參與獨一無二的竹子運動會。（記者李嘉祥攝）

為推動鹽水在地文化的永續傳播，南臺科技大學 USR計畫「文化底蘊的在地創生與傳播－府城VS月津」團隊連續第3年與鹽水國小合作舉辦獨一無二的「竹運會」，以鹽水往昔的竹藝與地方文化為核心，結合關卡遊戲與運動會的概念，形塑出全國少有的竹子運動會，收穫滿滿好評。

今年的竹運會除地主隊鹽水國小，另也邀請竹埔國小參與，由南臺科大文化底蘊神農街博物館館員學生擔任帶隊小隊長與各關關主，學童闖關前需先聽關主介紹該關的民俗文化。鹽水區長陳文琪、鹽水國小校長林良駿也到場同樂。

南臺科大USR計畫團隊表示，第一關是「竹見認識炮架」，讓學童認識最早的砲架是竹子做的，以及富含滿滿吉祥意喻的竹砲架尺寸；第二關是「趣味擲葫」，讓學童認識取「福祿」諧音的葫蘆炮架，元宵節時伽藍廟將葫蘆炮台架設到二層樓高，民眾施放蜂炮如能射中葫蘆炮台孔洞，當年就能福祿連連；第三關是「編編阿嬤家的牆」，能了解鹽水早期房屋的牆面結構，使用編竹夾泥牆的形式，屬於環保建材，還兼具調節濕度、散熱快速的功能；第四關「GO！放鴿笭去」，透過鴿笭體驗了解北鹽水放鴿笭習俗，與鹽水蜂炮一樣都是珍貴的無形文化資產。

整場運動會讓學童滿載鹽水的竹文化知識，並能透過動手體驗（如編牆、竹飛鏢），完成一場優質的地方文化課程。值得一提的是，製作鴿笭的謝榮哲藝師更親自到場講解，讓活動成為小巧精緻的鴿笭教室。

南臺科大校長黃能富表示，文化底蘊計畫團隊在鹽水深耕多年，成果斐然，此次活動不僅將優質的竹運會擴大至竹埔國小，也成功將第四關「GO！放鴿笭去」新加入的鴿笭民俗，提升為鹽水新的文化亮點，強調這份結合在地民俗與教育創新的努力，極具意義，學校期盼計畫團隊能將優質的竹運會再擴大，開放一般民眾來報名，讓鹽水的竹文化能永續保存與發展，落實文化永續的願景。