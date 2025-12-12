南臺科大USR移動講堂走進名人故居西佛國工作現場 揭密百年粧佛工藝匠心

南臺科大辦理移動講堂帶領學員走進西佛國，瞭解百年粧佛工藝的匠心世界。（記者李嘉祥攝）

▲南臺科大辦理移動講堂帶領學員走進西佛國，瞭解百年粧佛工藝的匠心世界。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學承辦教育部「文化底蘊的在地創生與傳播－府城VS月津」USR計畫，長期深耕臺南五條港場域並經營神農街區博物館；延續往昔叫好叫座的「移動講堂」，適逢博物館裡西佛國今年4月因祖孫三代同列名人獲得名人故居掛牌，計畫團隊透過「走進西佛國－百年粧佛工藝的匠心世界」主題的移動講堂，帶領民眾走入名人故居西佛國的工作室現場，近距離認識深厚的傳統工藝文化與職匠精神。

此次移動講堂分為認識西佛國與其粧佛工藝、走入西佛國、認識與欣賞金華府裡的西佛國作品等三段落，由第五代的蔡友誠藝師主講，先在五條港文化會館開場，除介紹西佛國家族百餘年傳承歷史，並透過蔡天民師傅的兩部紀錄片，講述木雕與泥塑佛像的差異以及工法，包括開斧、粗坯、細坯、褙棉紙、上土底、作漆線粉線、安金箔、礦物彩粉面、彩繪等繁複工序，讓學員明白粧佛工藝的細膩與耐心，明白優秀職人需經歲月洗鍊積累經驗才能養成精湛的技藝。

了解粧佛工藝後，蔡有誠藝師帶領學員進入西佛國工作室，近距離觀察粧佛藝術所需使用的各項工具、顏料與材料，並以泥塑陰乾的半成品神像做說明，也介紹宗教用的丁蘭尺使用原則、上完黃土底的虎爺陰乾後要上褙棉紙再上黃土底，以及講述木架上木頭神像故事，有些是等待修復，有些是日治時期落難，因不忍流落街頭而帶回放置。整個工作室猶如小型粧佛工藝博物館，讓學員大開眼界。

移動講堂學員最後前往金華府，觀賞由西佛國蔡心、蔡南山、蔡天民、蔡友誠四代藝師創作的神像作品，包括關帝爺、李府千歲、馬府千歲、福德爺、關平太子、周倉將軍、中壇元帥等，有木雕也有泥塑材質，約從民國36年一直到近年，蔡家陸陸續續創作以及做修補，精湛粧佛工藝盡展現在金華府裡。

南臺科技大學校長黃能富表示，文化底蘊USR計畫以街區博物館為基底，透過盤點在地文化並串聯匠師場域，成功讓西佛國珍貴傳統文化資產呈現於大眾面前，透過移動講堂除讓民眾認識傳統粧佛工藝，更能看見工藝背後的故事、歷史與精神，是深具意義與啟發性的文化體驗，除善盡大學社會責任，計畫團隊也播下地方文化種子，給予博物館文化永續力量。