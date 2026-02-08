南臺科大USR計畫團隊攜手醫護設健康促進關懷站 展現青銀共融行動力

南臺科大USR計畫團隊攜手醫護設健康促進關懷站，強化現場醫療支援與突發狀況應變，為長輩與民眾構築安全安心環境。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學積極推動「青銀共創打造在地智慧自在不老力」USR計畫，長期深耕臺南市南區社區，實踐大學社會責任，USR團隊並與市立醫院及台灣高齡照護暨教育協會合作，於「2026水交社文化季－眷村年貨大街」活動期間進駐設置健康促進關懷站及醫護服務救護據點，透過師生專業與志工能量投入，提供基礎健康量測、即時關懷與高齡友善引導，並協助健康救護站運作，強化現場醫療支援與突發狀況應變，為長輩與民眾構築安全、安心的年節參與環境，展現青銀世代共融的社區關懷行動力。

南臺青銀共創團隊表示，「水交社文化季眷村年貨大街」以眷村文化為核心，透過眷村年節美食、文創市集、舞台展演與多元文化體驗重現昔日空軍眷村生活記憶與歷史脈絡，並以創新策展形式賦予眷村文化在當代城市中的新生樣貌，以文化活動串聯在地社區記憶，不僅喚起長輩的共同回憶，也讓年輕世代在在沉浸式體驗中理解眷村文化的歷史意義。

南市南區區長蕭琇華肯定南臺科大USR計畫團隊秉持「青銀共創、高齡友善環境與世代共融」宗旨，長期投入臺南鄰里服務，展現強大在地連結力；此次於文化季活動中設置醫護與救護服務站，不僅為活動構築即時健康安全防線，更讓學生走入社區公共場域，將課堂專業轉化為實踐行動，此種以學術能量回應高齡社會真實需求模式，是落實大學社會責任最佳典範。

計畫主持人陳美珠指出，「青銀共創USR 計畫」以社區作為核心場域，透過青銀共學、健康促進與智慧應用，逐步建構高齡友善支持網絡；此次進駐水交社文化季，不僅是服務場域的延伸，更是大學、醫療體系與社區攜手合作的具體實踐，也期許大學專業能量能轉化為社會穩定且具溫度的支持力，串聯多方資源，共同打造安全友善且可持續的在地高齡生活環境。

南臺科大校長黃能富強調，學校USR團隊透過參與大型公共文化活動實踐「文化參與結合健康守護」核心理念，藉由攜手台南市立醫院及台灣高齡照護暨教育協會的醫療資源，為長輩營造安全且備受呵護環境，鼓勵其走入公共空間，進而提升社會參與度與生活品質；在此過程中學生不僅能內化公共關懷精神與專業責任，更能在真實場域中擴散大學的社會影響力，締造多贏。