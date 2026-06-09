南興國小勇奪全國雙料大獎 獲視力保健特優第一名與健康促進優等

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記者蔡佳坊/嘉義報導

嘉義縣義竹鄉南興國小將視力保健融入生活，在全國眾多指標學校的激烈角逐中脫穎而出，不僅榮獲「全國視力保健績優學校特優第一名」，同時奪得「健康促進前後測成效評價成果報告優等」，一舉拿下全國雙料大獎，表現極為亮眼。

教育處長李美華表示，南興國小擔任全縣視力保健議題中心學校五年，致力於將視力保健全面融入校園生活，透過落實「每天戶外活動120分鐘」、「用眼30分鐘休息10分鐘」以及控管3C產品使用時間等策略，協助學生養成良好的用眼習慣。在親師生的共同努力下，學校不僅有效降低了學童的近視罹患率，更在視力保健的前後測數據中，展現出顯著且精準的量化改善成效，因而獲得評審團一致的高度讚賞。

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▲南興國小將視力保健融入校園生活，以輕鬆方式學習。（圖/嘉義縣政府提供）

南興國小校長黃銘宗表示，這份榮耀不僅屬於學校，更要由衷感謝嘉義縣政府教育處長期以來的支持以及經費資源的挹注，讓學校能無後顧之憂地優化校園光環境與運動設施；更感謝健康促進中央輔導委員黃俊豪校長在視力保健專業領域上的悉心指導，引領行政團隊與教師精準掌握推動策略，將學理轉化為校園內切實可行的保健行動。

黃銘宗強調，榮獲全國第一名是榮譽也是責任，未來學校將持續深耕健康校園文化，結合社區與家長的力量，讓每位南興的學子都能在健康、明亮的環境中快樂學習，擁有高瞻遠矚的「亮麗新視界」。

南興國小家長會長蔡易霖則感謝學校的用心及家長的配合，藉由家人參與及督促，才能讓學生養成正確的視力保健習慣，因此，健康促進是全家人的事，必須結合學校與家長力量一起陪著孩子打敗惡視力，才能迎接美麗新「視」界。