南興國小勇奪全國雙料大獎 獲視力保健特優第一名與健康促進優等
記者蔡佳坊/嘉義報導
嘉義縣義竹鄉南興國小將視力保健融入生活，在全國眾多指標學校的激烈角逐中脫穎而出，不僅榮獲「全國視力保健績優學校特優第一名」，同時奪得「健康促進前後測成效評價成果報告優等」，一舉拿下全國雙料大獎，表現極為亮眼。
教育處長李美華表示，南興國小擔任全縣視力保健議題中心學校五年，致力於將視力保健全面融入校園生活，透過落實「每天戶外活動120分鐘」、「用眼30分鐘休息10分鐘」以及控管3C產品使用時間等策略，協助學生養成良好的用眼習慣。在親師生的共同努力下，學校不僅有效降低了學童的近視罹患率，更在視力保健的前後測數據中，展現出顯著且精準的量化改善成效，因而獲得評審團一致的高度讚賞。
▲南興國小將視力保健融入校園生活，以輕鬆方式學習。（圖/嘉義縣政府提供）
南興國小校長黃銘宗表示，這份榮耀不僅屬於學校，更要由衷感謝嘉義縣政府教育處長期以來的支持以及經費資源的挹注，讓學校能無後顧之憂地優化校園光環境與運動設施；更感謝健康促進中央輔導委員黃俊豪校長在視力保健專業領域上的悉心指導，引領行政團隊與教師精準掌握推動策略，將學理轉化為校園內切實可行的保健行動。
黃銘宗強調，榮獲全國第一名是榮譽也是責任，未來學校將持續深耕健康校園文化，結合社區與家長的力量，讓每位南興的學子都能在健康、明亮的環境中快樂學習，擁有高瞻遠矚的「亮麗新視界」。
南興國小家長會長蔡易霖則感謝學校的用心及家長的配合，藉由家人參與及督促，才能讓學生養成正確的視力保健習慣，因此，健康促進是全家人的事，必須結合學校與家長力量一起陪著孩子打敗惡視力，才能迎接美麗新「視」界。
其他人也在看
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
首季每股只賺0.35元新低！「這低軌衛星大廠」傳捷報市場卻不買單 連崩7日登弱勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（9）日台股加權指數收盤44,704.44點，漲1201.66點，漲幅2.76%，觀察今日表現弱勢個股，手握低軌衛星題材的信錦（1582）...
快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
向太重提古天樂坐牢黑歷史 過來人夏靖庭不以為然：犯錯不能修正？
【記者王思穎／台北報導】夏靖庭在新戲《大愛街2巷》飾演老派阿公「曾武雄」，在兒子坐牢期間跟越南媳婦相依為命。夏靖庭過去曾因吸毒入獄，前陣子向太重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，「犯錯不能修正嗎？」
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
那斯達克翻黑大跌、費半重挫2.6％！台指期夜盤突猛跳水
美股主要指數9日開盤走高，那斯達克指數上衝逾200點，道瓊工業指數大漲逾250點，與台股連動密切的費城半導體指數漲幅逾2%。受惠於科技股買氣回籠，台積電ADR同步上漲逾2%，隨著短線買盤明顯回流，台指期夜盤高檔震盪，一度勁揚215點，報44892點。
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
北捷文湖線一度異常 190名乘客被請下車
北捷傳異常！台北捷運公司今天（9日）表示，一部列車在文湖線松山機場站至中山國中站間出現車門異常警訊，因此安排車上約190名旅客在中山國中站換乘下一部列車，目前全線已恢復正常營運。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
傅子純遺容「像睡著一樣」高欣欣曝遺孀近況已少量進食
46歲民視當家小生傅子純7日因急性血癌併發症猝逝，消息一出震驚全台，各界都感到相當遺憾與不捨。出道24年的他，日前才剛度假返台，卻因病情突然惡化，在人生高峰驟然離世，讓人措手不及。曾與他情同姐弟的高欣欣，第一時間趕赴醫院陪伴，強忍悲痛透露，在加護病房見到傅子純最後一面時，「就像睡著一樣，很平靜安詳」。
43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
43歲藝人王嫚萱日前宣布懷上雙胞胎，今（9日）挺著3個多月大孕肚錄製王思佳Podcast節目《王室有約》，首度分享求子過程與懷孕前後變化，「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」王嫚萱也透露，懷孕後食量變大、罩杯升級，甚至有些部位顏色改變，正積極面對身體變化，心態頗為複雜。
開箱台北議長獎禮物！學生哀號：比市長獎好
[NOWNEWS今日新聞]隨著畢業季到來，各縣市「市長獎」、「議長獎」獎品再度成為學生熱議話題，去年曾有畢業生收到議長獎，打開竟發現是「衣架一支」，讓人簡直摸不著頭緒，更一度登上媒體版面。近期不少學生...
羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨...
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫...
「這檔ETF」瘋狂溢價！年化殖利率13%大吸金 投信急示警「配息3.8元恐有變」
台股繼8日上演「黑色星期一」狂洩超過1500點後，台股今（9）日上演強勁反彈行情，終場大漲1201點，收在44704點，漲幅2.76%，市場資金快速回流高股息與ETF族群。 其中，國泰全球品牌50（00916）因即將於16日除息，首次公告每受益權單位預估配息3.8元、年化殖利率超過13%，吸引投資人搶進；不過，國泰投信今日特別發布公告提醒，指00916近期出......