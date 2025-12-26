南良高機能防護材料 守護公共運輸與社會安全

【記者柯安聰台北報導】近年來全球公共安全意識持續提升，公共運輸場域、人流密集場所對於防護設備與安全配備的要求日益嚴謹。面對不可預期的突發事件，如何在第一線即時提供有效防護，成為政府單位與相關機構高度重視的課題，從過往的基本防護，進一步朝向高防護性、高耐用度與機動性兼具的專業規格邁進。



南良國際（5450）長期投入防護材料與複合紡織技術研發，並已與主要客戶一同實際終端應用於國內公共運輸、公共場合體系，包括新北捷運導入的防砍包、防切割手套，以及101大樓、南紡夢時代採用的電動車專用防火毯等，展現其材料科技於公共安全領域的關鍵價值。



南良表示，旗下防護用品與高防護布料曾配合主要客戶以及國內捷運局需求，提供具防割、防刺與抗衝擊特性的防護解決方案，包括現場人員應變用途的「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，並在車站放置具防刺功能的多層複合布料防刺傘，相關產品應用的耐磨、耐切割、耐穿刺、高強力、阻燃材料等須通過嚴格測試與規範審核，方能導入公共運輸第一線使用，作為新世代站務安全策略的一環。



此外，南良旗下GIDEON系列防護用品亦公開展出多款耐切割、耐穿刺防護背心與手套，採用高強力複合纖維與特殊織造結構，通過國際耐切割與穿刺、耐磨阻燃測試標準（如ASTM F2878-10、EN 388），可有效因應利器攻擊等高風險場景需求。南良透過GIDEON品牌亦與地方政府單位合作，提供防刺割背心實際配置於消防與救護人員使用，展現其高防護材料於公共意外應變與第一線人員防護的實務成果。



南良表示，公司持續以高科技功能性複合材料技術為核心，將資源聚焦於高防護、高附加價值的利基型市場，降低對景氣循環波動較大的一般紡織產品依賴，其中，特殊紡織品材料（特紡事業部）占整體營收比重約15.3％～18％水準，比重將有機會逐年提升，為公司重要的利基型業務之一，相較一般消費性紡織產品，特紡事業本部專精於耐久性、高強度與防護性佳的特殊纖維應用，提供人體安全保護，加上防護、阻燃材料具有客製化程度高、產品生命週期長、進入門檻高等特性，隨著公共安全意識提升、防護標準趨嚴，防護材料需求具備中長期結構性成長潛力，有助於提升公司整體產品附加價值與營運穩定度。（自立電子報2025/12/26）