南苗市場停車場試營運 228前不收費

苗栗市南苗市場長期因周邊停車空間不足，導致違規停車衍生交通亂象，經市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，有助改善整體市場消費環境與交通。縣長鍾東錦昨（三十一）日由苗栗市長余文忠陪同視察後，決定順應民意將免費停車延至一一五年二月二十八日，方便鄉親農曆春節採購年菜。

有感於苗栗、頭份、竹南乃至於通苑地區，普遍存在停車空間不足的問題，鍾東錦另指示縣府與鄉鎮市公所協調，盡量釋出閒置縣有地或國有地闢設停車場，以紓解停車空間不足問題。他認為，國有地若長期閒置不用，亦應比照私有地開罰處分，避免落人「只准州官放火，不准百姓點燈」口實，也契合地盡其利、物盡其用、貨暢其流精神。

苗栗市長余文忠表示，南苗市場是全市最具規模的傳統早市，在中山路與米市街口一帶，因攤販與違規停車衍生交通亂象，市公所見市場對面有塊自九十九年閒置至今的國有地，基於活化用地及地盡其利考量，先於一一四年二月向國產署及軍方申請借用，隨後於五月進一步租用共約千坪用地，規畫闢設為停車場以改善周邊交通。

停車場完工並自十二月二十日試營運，場內規畫機車二○二格、汽車六十七格，設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前一小時免費、單次二十元；汽車前一小時二十元，其後每半小時十元，當日上限一八○元。市公所原訂自試營運至十二月三十一日開放免費停車，後因地方民意決定延長緩衝期限。

縣長鍾東錦昨日上午由交通工務處長古明弘、工商發展處長詹彩蘋、苗栗市長余文忠及各級民代陪同，視察停車場設施及周邊環境，聽取市公所工務課長胡子凡簡報工程摘要、車格規畫及營運計畫等，三位在地里長也讚許新闢停車場帶來的便利，並感謝縣府與市公所攜手推動福國利民的政策；多位第一選區縣議員及代表、里長也到場關心。

苗栗市長余文忠說明建置南苗市場停車場努力的過程和未來營運計畫，感謝縣府交通工務處配合設置交通號誌，紅綠燈管制時間將從每天早上六時至中午十二時，有助整頓交通秩序並保障鄉親安全，再次驗證市、縣一家的益處；他並積極爭取文昌祠及博愛街推動都更計畫。

縣長鍾東錦表示，都會地區普遍有停車空間不足的困境，他建議修正土地利用有關條例，規範公家土地也不能長期閒置，違反者應比照閒置私有土地開罰處分。

由於地方民意期待停車場延後收費時間，縣長鍾東錦視察過程聽到鄉親的心聲，當場詢問交工處有關市公所申請收費許可的進度後，指示順應民意待完成行政流程後再行收費；市長余文忠亦從善如流，決定將免費停車延至一一五年二月二十八日。