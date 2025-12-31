南苗市場停車場 春節後才收費

苗栗縣長鍾東錦（前持麥克風）赴南苗市場停車場視察，應多名里長及市民代表所請，指示市公所延後至農曆年後收費。（謝明俊攝）

苗栗市南苗市場是南苗栗規模最大的早市，每天營業時間近萬名消費者進出採買生活用品，造成附近交通大亂。苗栗市公所經過1年努力，獲國有財產署及國防部同意有償撥用米市街前方空地，整建成停車場，縣長鍾東錦114年12月31日赴現場視察，應多名里長及市民代表所請，指示市公所現階段免費停車，延至農曆年後收費。

南苗市場長期面臨停車位不足、違停嚴重問題，苗栗市公所爭取利用中山路與米市街口國產署及國防部閒置空地，獲同意有償撥用，闢建成有67格汽車停車格及202格機車停車格的停車場，專供前往南苗市場採買的民眾使用。目前已完工並開始試營運，114年12月31日上午縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠及多名縣議員、里長、市民代表前往視察。

該地原為國防部眷舍用地，民國99年搭起圍籬後閒置多年，隨著時代變遷和都市發展，現已規畫為都市更新範圍，土地管理單位包括軍方及國產署。目前停車場全部面積約有千坪，採委外經營，使用車牌自動辨識系統，規畫機車202格、汽車67格，收費採機車前1小時免費、單次20元，汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

有多名里長及市民代表曾向市公所建議，因農曆春節將屆，希望延後停車場正式收費時間，但市公所堅持從115年元旦起開始收費，為此里長及市代們向鍾東錦提出訴求，鍾東錦指示交工處延後核發使用執照，延至農曆年後再開始收費。