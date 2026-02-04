南苗市場持刀滋事！45歲男亮刀恐嚇襲警 遭警開槍制伏

一名45歲男子持刀恐嚇路人並攻擊員警，後續遭到警方開槍制伏並送醫。 圖：翻攝自臉書「記者爆料網」

[Newtalk新聞] 近期隨機攻擊案件引發社會人心惶惶，苗栗市南苗市場今(4)日上午傳有民眾持刀恐嚇，並攻擊警方遭到開槍壓制。其中一名熱心民眾在協助制伏過程中遭到警方槍擊誤傷。

苗栗市南苗市場今日上午7時許，一名45歲的鍾姓男子疑因向攤販借手機遭拒，心生不滿持預藏的摺疊刀在市場內遊走恐嚇，造成現場民眾恐慌。警方指出，上午7時45分許接獲通報，指苗栗市博愛街南苗市場內有男子持刀滋事。員警到場後發現鍾男仍持刀不放，經多次喝令未果，警方隨即噴灑辣椒水制止，但鍾男仍持刀逼近並揮砍，造成一名31歲員警頭部遭到砍傷。

由於市場人潮眾多，警方為防止危害擴大，當場朝鍾男連開2槍制伏，其中1槍擊中鍾男腹部，另1槍則不慎波及一名熱心協助制伏的55歲羅姓民眾左手掌。現場包含鍾男、受傷員警及遭誤傷民眾共3人送醫治療，所幸皆意識清楚，無生命危險。至於詳細犯案動機仍待警方進一步調查釐清。







