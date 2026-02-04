南苗市場持刀漢襲警遭擊斃 6年前鑑定報告早示警：有高度危害公安之虞

苗栗地檢署組專案小組調查南苗市場攻擊案，清查員警射擊時機及案件始末。讀者提供

苗栗市南苗市場今（4日）發生40歲鍾姓男子持刀拒捕並砍傷員警，警方開兩槍反擊，鍾男胸部中彈送醫不治，一名員警重傷及一名路人遭流彈擊傷。苗栗地檢署隨即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，由三名檢察官組成專案小組，清查員警射擊時機及案件始末。

2月4日上午7時45分，鍾姓男子持摺疊刀在南苗市場米市街遊蕩。目擊者指出，鍾男聲稱手機沒電，向攤商借用未果後蹲在攤位前，隨後緊握刀刃不放引起民眾恐慌。苗栗警分局派員趕赴現場，31歲朱姓員警喝令鍾男放下武器並施作辣椒水，但鍾男並未屈服，反而持刀衝向員警。

朱姓員警遭鍾男砍中頭部，左額與頭頂出現長達10公分的撕裂傷並伴隨骨裂。警方為制止攻擊連開二槍，其中一發子彈擊中鍾男胸部，過程中流彈也誤傷一名55歲羅姓民眾的手掌。鍾男經送醫搶救，於上午11時許宣告不治。

苗檢啟動應變機制 追真相釐清警械使用時機

苗栗地檢署在案發後立即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」。檢察長指派主任檢察官劉偉誠、檢察官邱舒虹及姜永浩組成專案小組，指揮苗栗分局進行現場採證。

檢方表示，目前已著手處理報驗程序，將透過相驗釐清鍾男確切死因。專案小組亦針對警方開槍的急迫性與正當性進行調查，確認是否符合《警械使用條例》中「逕行射擊」的規範。苗栗縣警局初步表示，員警面臨致命武器攻擊，為保護生命安全而開槍，屬正當防衛。

調查發現，早在2019年11月，鍾男便曾因與病友發生衝突，憤而持鐮刀攻擊對方造成傷亡。當時苗栗地方法院依傷害罪判處其1年4個月有期徒刑，並因其精神狀況宣告執行監護3年。值得注意的是，當時的司法鑑定報告已發出嚴正警訊，指出鍾男長期吸食安非他命，情緒與精神狀態極度不穩。

鑑定報告曾警告，鍾男具有被害妄想，再持刀攻擊他人的犯行可能性極高，具危害公共安全之虞。即便曾接受強制監護，這顆社會安全網外的「定時炸彈」最終仍在市場人潮中引爆。目前受傷的員警仍在加護病房觀察，檢警將持續還原案發過程，釐清執法過程與行政責任。



