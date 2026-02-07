南苗市場揮刀攻警！頭部重傷員警已脫險 順利轉至一般病房

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

苗栗縣苗栗市南苗市場日前發生一起隨機持刀攻擊事件，40歲鍾姓男子不明原因持刀大鬧市場甚至揚言殺人，見警方趕到時，竟持刀攻擊其中一名員警，造成33歲朱姓員警頭部有2處傷口，當場血流如注，緊急送醫後入住加護病房觀察。經過救治後，昨（6）日傳出好消息，醫生評估朱員病況穩定，已轉至一般病房。

經過救治後，醫生評估朱姓員警病況穩定，昨（6）日已轉至一般病房。（圖／翻攝衛生福利部苗栗醫院臉書）

案件發生本月4日上午7時許，鍾男持刀在南苗市場中穿梭，甚至揚言要殺人，讓在市場採購的民眾驚嚇不已。警方趕抵後，鍾男竟持刀攻擊朱姓員警，朝其頭部猛砍2刀，最終遭另一名員警見狀開槍制伏。

廣告 廣告

苗栗醫院表示，救護人員於第一時間將朱員送至苗栗醫院救治，經檢查發現其左額頭約有7公分刀傷、頭頂另有10公分撕裂傷，造成大量失血，急診醫療團隊立即進行緊急縫合與輸血治療。後續電腦斷層檢查顯示有局部顱骨骨裂情形，經醫師評估暫無生命危險，隨即安排入住加護病房觀察。

苗栗醫院指出，昨（6）日醫師再次評估後，診斷朱員病況穩定，已將其轉至一般病房，並持續追蹤頭部傷勢與後續復原狀況。

更多FTNN新聞網報導

苗栗怪男市場揮刀砍警！警方開槍擊中胸口制伏送醫 攤商怒喊：救他幹嘛？

不滿被分手！台中莽男持刀突襲前女友 警員遭狠砍3刀獲賠53萬

連2天發生持刀隨機傷人案件 警政署：增加巡邏密度、提高見警率

