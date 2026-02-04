南苗市場攻擊案1死2傷 嫌犯中彈不治.員警頭遭砍

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、邱俊超 苗栗報導

苗栗市南苗早市，上午七點多有一名男子，在市場亮刀閒晃，引起民眾恐慌，警方獲報到場，噴辣椒水，嫌犯情緒失控，持刀砍向警察，造成員警頭破血流，其他警力連開兩槍，一槍打中嫌犯，一槍流彈誤傷民眾，嫌犯中槍後，被警方戒護送醫，傷重不治身亡。

一名男子在市場持刀，員警到場喝斥他把刀放下，但男子不聽勸，警方噴辣椒水，就在一瞬間，男子失控持刀攻擊員警頭不！

看到同事受傷，另一名員警開了兩槍，混亂當中，除了打中嫌犯，一旁制止的民眾，手部也被流彈波及。大家趕緊趁嫌犯中槍制伏他。

廣告 廣告

中刀的員警，滿臉都是血，而旁邊這名穿黑色外套的男子，就是攻擊員警的嫌犯。兩人隨後被送醫急救。





驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 警頭部遭砍.嫌中彈不治

人來人往的市場驚傳有人持刀，嚇壞逛市場民眾。（圖／民視新聞）









目擊民眾：「警察就朝他噴辣椒水，他就抓狂就跑了，跑從這邊跑過去，警察他看到，退後退後結果跌倒嘛，跌倒他就把他殺下去，跌倒他就拿刀殺警察。」

目擊民眾：「一個警察追一個在前面，一個在前面的那個要去抓他，結果他刀子插下去，就插到他的頭，然後我們有三個人幫他壓著。」

上午七點四十五分，苗栗警方獲報，米市街早市，有一名男子在市場亮刀，引起一陣騷動，在員警到場前，攤販先打電話向市場管理員求助。

市場管理員：「賣魚的跟我講說，有一個人拿刀子，刀子那時候還拿著，我就說老大，做什麼這麼生氣，拿刀子幹嘛，他說沒有啊他要殺人。」

苗栗分局副分局長徐文明：「我們獲報後立即趕到現場，發現男子持刀，就喝令他把刀子丟棄，但男子不從，員警對他實施噴辣椒水，那個男子持續持刀向員警逼近，並砍向一名員警的頭部，員警隨即為了維護自身安全，對他擊發兩槍。」





驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 警頭部遭砍.嫌中彈不治

這起事件總共造成一死兩傷，嫌犯中槍後送醫宣告不治。（圖／民視新聞）









兇嫌持刀攻擊，員警受傷後，警方見狀才拔槍向嫌犯開了兩槍，一槍打中嫌犯，一槍波及民眾，嫌犯胸口中彈，被警方戒護送醫，緊急開刀，不過，因傷重搶救無效，不治身亡！





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 警頭部遭砍.嫌中彈不治

更多民視新聞報導

男持刀逛苗南市場借手機遭拒！ 警噴辣椒水頭部遭砍2刀

男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒

南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!

