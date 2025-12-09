南苗市場明年增設臨時停車場 余文忠：讓買菜族安全便利 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗南苗市場是苗栗市最大傳統市場，但周邊僅有民生街一處停車場，可以容納88輛汽車停放，讓採購民眾停車一位難求。苗栗市長余文忠今（9）日表示，市公所爭取中山路對面的國有財產署及軍方土地活化，設置臨時停車場，畫定202個機車停車格、67個汽車停車格，預計明年1月啟用，紓解停車問題。

「安全、方便的地方停車，是買菜族的一大福音。」余文忠表示，中山路臨時停車場上千坪國產署、軍方土地，雖規畫都市更新社會住宅，但期程還有一段時間，因此圍上鐵皮，今年春節前，在市公所杜英嘉主秘帶領公所團隊爭取活化，在前立委徐志榮與立委邱鎮軍日前會勘、溝通立案列管後；終於得已順利借用國產署、軍方土地開放鄉親臨時停車，讓採買更便利，也獲得熱烈回響。

廣告 廣告

南苗市場明年增設臨時停車場 余文忠：讓買菜族安全便利 7

余文忠也指出，春節後，市公所開始為改善揚塵問題做出努力，今年3月因應活化土地政策使得「地盡其利」、「貨暢其流」，並且開始向國產署、軍方申請土地租用，程序完備後進行工程規畫，上千坪停車空間目前劃定202個機車停車格、67個汽車停車格，工程將在近日驗收。

余文忠也感謝苗栗縣政府交通工務處，在12月初完成號誌安裝，公所也配合畫設綠底行穿線。目前也完成停車場委託營運管理招商作業，預計12月底前完成設備裝置，委外廠商同步向縣府申請臨時停車場登記證。

至於鄉親關心「停車場何時開放營運」，余文忠說，公所預計12月中公告免費試營運時間，預計明年1月正式開始收費，汽車一小時20元、半小時10元，機車前一個小時免費。

照片來源：取自余文忠臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

接待外賓貴賓準備「這一味」 江啟臣：行銷台中是使命

促進台日醫療鏈結 廖偉翔曝將展開胰臟癌與新藥技術合作

【文章轉載請註明出處】