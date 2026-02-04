南苗市場狂男持刀砍警他捨身飛撲 市長余文忠探視勇伯認出是「同梯」

市長余文忠上午探視見義勇為的男子羅勳城（圖左），還認出彼此是當兵「同梯」。翻攝照片

苗栗市南苗市場今（4日）清晨驚傳隨機砍人事件，41歲鍾姓男子上午7時許持折刀在市場內瘋狂叫囂「要殺死人」，兩名員警獲報趕抵現場時，鍾男竟如殺紅眼般突襲猛劈一名員警頭部，另名員警果斷開槍擊中鍾男，但另一發子彈卻在推擠中誤傷上前協助壓制的熱心民眾羅勳城，所幸羅男送醫後並無大礙，苗栗市長余文忠稍早也到院慰問羅男，還意外認出是當兵「同梯」。

苗栗市長余文忠上午獲悉南苗市場發生砍人案後，第一時間趕往醫院慰問見義勇為的市民羅勳城，沒想到雙方一見面，竟認出彼此是當年入伍的「同梯」弟兄。余文忠感佩羅男見義勇為的勇氣，除致贈慰問金表達謝意，也對受傷員警的英勇盡責表示高度肯定。

回顧上午事發經過，清晨7時40分許，兇嫌鍾男持利刃在市場內遊蕩，大喊「要殺人」，婆婆媽媽嚇得四處竄逃。警方據報趕到試圖制伏時，鍾男不顧喝止，竟持刀朝警員頭部猛砍，造成一名警員頭部受傷。此時，3名見義勇為的民眾見狀不顧危險，一擁而上與凶嫌肉搏壓制，另名員警見情況危急，當場向鍾男開槍，造成鍾男中彈倒地，但協助壓制兇嫌的羅勳城手掌也慘遭流彈誤擊。

隨後趕抵的救護車立即將傷者送醫，鍾男目前仍有生命危險，正開刀搶救中；受傷員警與羅男則無大礙。



