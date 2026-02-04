南苗市場男持刀襲警遭擊斃 警政署：屬正當防衛

手持摺疊刀的鍾姓男子，遭員警圍捕噴辣椒水後情緒激動，從騎樓衝出來、攻擊員警。

另一名員警立即朝鍾男開了2槍，一槍打中他的胸部，另一槍則打在協助壓制的55歲羅姓民眾左手，痛得當場大叫。

事情發生在人來人往的苗栗市南苗市場，4日上午7時45分左右警方獲報，鍾男疑似向人借手機不成，手持刀械在傳統市場走動，引發恐慌。

目擊攤商黃先生指出，「他拿刀子就刺警察了，然後我們有3個民眾幫忙把他壓制，警察就開槍了。」

公視新聞記者楊旻峰在現場報導，「鍾姓嫌犯就是在這邊被員警噴辣椒水，後來情緒相當激動，跑進騎樓繞了一圈之後，出來在這邊與員警發生扭打，並且持刀攻擊員警，最後是被警方開槍制止。」

嫌犯鍾男身中一槍，搶救無效死亡。警方表示，鍾男當時情緒不穩，7年前曾有持刀傷人前科；而遭攻擊的31歲朱姓員警，左額與頭頂各有7至10公分傷口、頭部骨裂。

不過在有3位民眾協助壓制嫌犯的狀況下，員警仍近距離開槍，讓民眾受到槍傷，用槍時機是否需要檢討？苗栗縣長鍾東錦與警政署長張榮興皆表示力挺員警，強調符合《警械使用條例》「逕行射擊」規定，屬於正當防衛行為。

苗栗縣長鍾東錦表示，「認為警察局也好，我們當場處理的警員也好，他們的行為是洽當的。」

警政署長張榮興說：「嫌犯攻擊同仁的行為，我想第一時間使用警械，我們警政署是支持的態度。」

受流彈波及的羅先生則表示，當下就明顯感受到傷勢，但並不怪警方。

熱心民眾羅先生回應，「不小心誤傷到我，就這樣子啊，沒有那個，警察可能會被刺到大動脈之類的，眼睛啊，這都是重傷害。」

苗栗縣府表示，受傷員警開刀後仍在加護病房觀察，羅姓民眾醫藥費會全額負擔。至於鍾男犯案動機，警方仍在調查釐清，苗栗地檢署則已指派防範危害公眾攻擊應變小組檢察官指揮偵辦。