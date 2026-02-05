南苗市場男持刀襲警遭擊斃 鍾東錦、警政署挺員警：合法用槍 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗市南苗市場4日發生隨機傷人案，一名鍾姓男子持刀揮舞引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械，鍾男竟揮刀攻擊，警方開2槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共3人送醫，鍾男經搶救宣告不治。對於員警用槍時機，警政署強調符合《警械使用條例》，屬於正當防衛行為。苗栗縣長鍾東錦也認為，在非常時刻，員警勇於用槍，是必要之惡。

「勇於執法，縣府會站在公權力與保障人民安全的一方，並再次向英勇的羅勳城市民，致上深深的一鞠躬。」鍾東錦表示，事件發生在南苗市場，如果沒有員警果斷用槍，傷者人數可能往上增加，在如此危急的關頭，做下關乎人命的重要決策，需要多大勇氣？眼見同袍受傷倒地，再不做出積極行動，那麼可能會有更多市民受害，他也向捍衛人民生命安全的朱均諭警員致敬。

另外，兩槍其一擊中嫌犯，一槍誤傷協助壓制的市民羅勳城。鍾東錦認為，一個場景兩種際遇，但都是英勇挺身的平民英雄，羅勳城受到流彈波及手掌，經急救後約3個月至半年即可康復，是不幸中的大幸，恢復後手部功能不受影響。他也強調，縣府會肩負起所有醫療費用，保障員警及市民的生活無虞。

至於而因故往生的嫌犯，鍾東錦說，因其長年受精神疾病的困擾，且有一段時間未延續就醫，致使今天憾事發生，請家屬節哀。他也再次提醒相關單位追蹤機制的重要性，針對縣內列管類似疾病人口，建立就醫時序的通報機制，家人多一點關心，醫事單位與主管機關緊密連結，為此流的眼淚就能更少一些。

立委邱鎮軍表示，在嫌犯持刀攻擊造成傷害、警察同仁受傷倒地，現場又是人潮密集的市場，任何一刻的遲疑，都可能換來更多無辜市民受害。在這樣迫切、不可回頭的情境下，員警依法用槍制止危險行為，展現的是專業判斷，以及願意承擔責任的勇氣。如果制度與社會，讓依法用槍的人反而承擔更大的壓力，下一次面對危險的時候，誰還敢站在最前面？

邱鎮軍也認為，如果支持警察，只停留在要求他們承擔風險，政府卻在退休保障上持續拖延、打折、觀望，那這樣的支持，其實是不完整的，而是要把承諾，實實在在的一路做到最後，讓警察知道，退休以後不會被國家虧待。

