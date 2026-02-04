南苗市場砍人案英雄！壓制嫌犯遭流彈波及 竟是市長余文忠「當兵同梯」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

苗栗縣苗栗市南苗市場今（4）日早上7點40分發生隨機傷人事件，年約40歲的鍾姓男子手持刀具在市場內揚言殺人，警方獲報到場後試圖壓制鍾男，反遭其持刀攻擊頭部，造成頭部濺血，同行警員立即開兩槍制止，一發子彈擊中鍾男胸部，另一發則擊中一旁見義勇為幫忙的羅姓民眾手掌，三人送醫。苗栗市長余文忠前去醫院慰問時意外發現，英勇民眾竟是當兵同梯。

苗栗市長余文忠前去慰問今早南苗市場隨機傷人案見義勇為的羅姓民眾，意外發現是當兵時的同梯。（圖／翻攝自余文忠 臉書）

此案發生於今日早上7點40分，鍾男身上持折疊刀在南苗市場閒逛，疑似與他人借手機未果，又胡謅攤商欠錢，附近民眾見其持有利器只好報警處理，員警獲報到場後起初以言語命令鍾男放下刀具，見他不從且持續靠近，轉而以辣椒水壓制，此時鍾男突然持刀衝向員警攻擊，造成其中一名員警頭部受傷。

當時其餘員警與一名英勇羅姓民眾上前幫忙壓制，其中一名李姓員警見情況危急，開兩槍制止鍾男，一發擊中鍾男胸部，另一發流彈則擊中羅姓民眾手掌，鍾男、羅姓民眾及受傷員警皆送醫，其中鍾男傷勢較重正開刀搶救中。苗栗市長余文忠得知此事後前去醫院慰問英勇羅姓民眾，沒想到竟是市長當兵同梯，除慰問外也送上慰問金致謝。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

