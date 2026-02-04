南苗市場砍警兇嫌遭開槍擊斃！苗栗警分局力挺：用槍時機符合法規

南苗市場鐘姓男子隨機砍人，員警開槍制伏。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 苗栗南苗市場爆發隨機砍人事件，40歲鍾姓男子今日早上持刀揮舞引發民眾恐慌，2名員警到場還遭鍾男砍傷，李姓員警開槍擊中鍾男制伏，檢方於今日中午證實鍾男搶救後仍死亡，對於員警開槍致死情況，苗里警分局強調，李姓員警當時依警械使用條例開槍，過程符合規定。

苗栗警分局指出，獲報後派員趕至現場，喝斥鍾男丟棄手上摺疊刀但鍾男仍持刀移動，員警立即對鍾男噴灑辣椒水，但鍾男仍持刀逼近並砍傷朱姓員警，當時鍾男與朱姓員警扭打一團，且鍾男持刀傷人，李姓員警距離2人僅2、3公尺，開槍制止鍾男、保護同事。

廣告 廣告

苗栗警分局指出，警械使用條例第4條第1項第5款規定，「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時。」李員開槍時機合乎程序。

大批網友也紛紛聲援員警開槍，「支持警察合理用槍」、「該頒發獎狀」、「不許罰警察」、「正當執法、防衛」，更擔心李姓員警是否會因此遭懲處或被鍾男家屬提告。資深刑警指出，依實務狀況為了防止同仁性命受危害「只能瞄哪裡打哪裡」，且當時鍾男劇烈動作中，跟實際瞄準位置通常會有落差。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄女子全裸陳屍地下室身亡！警採證並無可疑外力介入

南苗市場隨機砍人案！員警頭部中2刀 顱骨骨裂失血送ICU