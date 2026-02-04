南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!

中部中心/邱俊超 苗栗報導

就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！

嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！

南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

