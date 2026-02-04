南苗市場砍警血案！ 嫌犯7年前精神鑑定示警：再犯風險高

苗栗市南苗市場今（4）日上午發生持刀攻擊警察事件，一名鍾姓男子因與攤商發生借手機糾紛，掏出摺疊刀揚言殺人，警方獲報趕抵現場處理時，鍾男還砍傷員警頭部，最終遭警方開槍擊中胸口送醫不治。進一步調查發現，鍾男7年前曾因精神疾病持鎌刀砍傷病友，司法鑑定曾警告其再犯風險極高。

今（4）日上午，苗栗一名鍾姓男子因與攤商發生借手機糾紛，掏出摺疊刀揚言殺人，警方獲報趕抵現場處理時，鍾男還砍傷員警頭部，最終遭警方開槍擊中胸口送醫不治。（圖／翻攝畫面）

市場管理員還原事發經過表示：「黃姓攤商打電話跟我說有人拿刀站在後面，我到場問對方拿刀幹嘛，鍾男竟說要殺人，然後開始胡言亂語，我當時研判對方的精神可能有問題。」事件發生在上午7點左右，鍾男因向攤商借手機被拒絕，隨即掏出摺疊刀威脅，苗栗分局兩名員警據報前往處理時，要求鍾男放下刀具未果。

廣告 廣告

黃姓攤商描述當時情況：「鍾男本來站在我的攤位外，表示手機沒電要跟我老婆借手機，但我老婆不借，他的刀子就拿在手上不放，我就趕快打電話報警，叫市場管理員來。」管理員進一步表示，警察到場後對峙一段時間，噴灑辣椒水後鍾男突然跑動，站在前方的員警頭部慘遭砍傷，現場鮮血四濺，黃姓攤商與其他兩人立即上前協助壓制，警方隨後開槍擊中鍾男胸口。

事件發生在上午7點左右，鍾男因向攤商借手機被拒絕，隨即掏出摺疊刀威脅，苗栗分局兩名員警據報前往處理時，要求鍾男放下刀具遭拒絕。（圖／翻攝畫面）

深入了解這名40歲鍾姓男子的背景，發現他7年多前曾因與病友發生衝突持鎌刀砍傷對方，苗栗地方法院依傷害罪判處1年4個月徒刑並監護3年。當時法院囑託進行精神狀態鑑定，結果顯示鍾男長期吸食安非他命及酗酒，患有器質性精神病，雖多次住院接受治療，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，且持續吸食安非他命及酗酒，導致智能能力明顯退化。

鑑定報告進一步指出，鍾男的認知、理解、判斷及自我控制能力受損，法官審理時也參酌他過往多起暴力事件，包括2014年10月曾拿預藏包包中的刀砍傷不認識的人，2015年11月因向家人要不到錢便破壞家中玻璃，2017年6月出現妄想有人要攻擊自己，2018年6月恐嚇家人並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮、攻擊警察。

警方將鍾男送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，鍾男在2018年9月曾攻擊母親，2019年1月又謾罵威脅且欲攻擊家人，因而多次住院治療。然而，他在醫院期間表現同樣不佳，2014年住院期間不配合醫院規則，2018年6月住院期間請假外出時與多名病友發生衝突，11月請假外出適應治療逾時未返而辦理自動出院，2019年住院期間仍情緒起伏、要求多、衝動控制差、挑戰病室規定。

法官當時認為，若僅令鍾男進行門診規律治療，尚不足以改善其再犯危險性，且他深受器質性精神病、思覺失調症影響而有被害妄想症狀，再為持刀攻擊、危害他人犯行的可能性甚高，亦有危害公共安全之虞，因此依保安處分執行法規定，宣告監護3年。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/苗栗狂男攻擊員警「第一視角」畫面曝！黑歷史全掀出

見義勇為制伏持刀狂徒受傷！苗栗勇男「竟是市長同梯」

苗栗男持刀砍警遭擊斃！濺血畫面驚悚曝光 現場全還原