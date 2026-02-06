南苗市場砍警遭開槍擊斃 揮刀狂男解剖致命傷勢出爐：內臟大量出血亡

記者潘靚緯／苗栗報導

鍾姓男子持刀到南苗市場遊蕩，砍傷前來制止的員警，遭另一名員警開槍擊中。(圖／翻攝畫面)

苗栗市南苗市場4日傳出40歲鍾姓男子持刀攻擊刺警，遭另一名員警開槍擊中胸部，緊急開刀送醫仍宣告不治。苗栗檢警今(6)日進行解剖，致命傷為肝臟及肺臟等內臟大量內出血，家屬對死因無異議，遺體已發還家屬處理。

鍾姓男子4日上午帶著折疊刀，在南苗市場遊蕩，因借手機遭拒，竟在市場公然亮刀叫囂，轄區派出所員警獲報趕抵現場，鍾男拒不棄刀並發狂衝上前攻擊員警，造成33歲員警朱均諭頭部被砍2刀，滿臉是血，另一名李姓員警見情況危急，開了2槍制止，打中鍾姓男子胸部，流彈傷及另一名幫忙壓制羅姓男子的左手掌。

廣告 廣告

朱姓員警送醫後發現左額頭有7公分刀傷，頭頂有10公分撕裂傷，局部顱骨骨裂，住進加護病房觀察，羅姓男子則是受到輕傷，無生命危險。鍾姓男子中彈後遭壓制，一度還坐著東張西望，不料送醫後竟傷重不治，經法醫解剖發現是大量內出血為致命關鍵。

鍾男胸部中彈後，因大量內出血送醫不治。(圖／翻攝畫面)

對此憾事，內政部長劉世芳今日到苗栗縣參加苗栗縣警局新建警政大樓動工典禮時，肯定苗栗縣政府及苗栗縣警局處理此案時，立即做出最好的應變的處置。

更多三立新聞網報導

清泉崗綠能弊案！勾結黑道收賄爽玩傳播妹26次成鐵證 4軍官遭重判

知名手搖飲糖漿奶精放戶外「高溫日曬」 中市稽查4缺失曝：2/2複查合格

台中孝子遭鄰居1刀刺胸倒血泊慘亡 母淚求重判...惡男判處13年6月

天降50萬「鈔票雨」民眾狂撿 台中警調監視器追回39萬、失主身分曝

