南苗市場隨機持刀襲警 兇嫌胸部中1彈送醫不治

南苗市場驚傳隨機持刀襲警，鍾姓兇嫌胸部中彈送醫不治。翻攝照片

苗栗南苗市場今（4）日清晨7時40分許驚傳隨機砍人事件，鍾姓男子持摺疊刀在市場內叫囂尋釁，甚至揚言殺人，轄區警方接報後迅速趕抵，鍾嫌見警員現身竟瘋狂朝朱姓員警頭部連砍兩刀，李姓員警隨即朝嫌犯開兩槍，鍾男胸部中彈，稍早送醫後宣告不治。

據了解，案發當下情況一度失控，朱姓員警遭砍後頭部受創血流如注，附近三名熱心民眾見狀，不顧安危奮勇衝上前協助警方壓制鍾嫌。混亂中，另一名李姓警員為制止攻擊現場連開兩槍，其中一發精準擊中鍾嫌胸部，但另一發子彈卻在拉扯中不慎誤傷一名見義勇為羅姓民眾手掌。

受傷民眾與中彈的鍾嫌事後均被緊急送往大千醫院搶救。院方表示，鍾嫌因胸部槍傷傷勢過重，雖經緊急手術，仍於稍早宣告不治。



