南苗市場隨機砍人案！員警頭部中2刀 顱骨骨裂失血送ICU

[Newtalk新聞] 苗栗南苗市場今日清晨發生隨機砍人事件，一名41歲鍾姓男子持摺疊刀咆哮揮舞，揚言要「殺人」，2名員警趕抵現場後，鍾男竟持刀猛砍一名朱姓員警頭部，送醫發現左額頭有7公分刀傷、頭頂則有10公分撕裂傷，出血量高達500~1000c.c.，經電腦斷層掃描確認有局部顱骨骨裂，目前已緊急縫合並送入加護病房（ICU）觀察。

南苗市場今日上午7時許，一名45歲的鍾姓男子疑因向攤販借手機遭拒，心生不滿持預藏的摺疊刀在市場內遊走恐嚇，造成現場民眾恐慌。2名員警到場多次喝令未果，鍾男更持刀朝朱姓員警頭部揮砍，導致員警頭部遭劈2刀血流如注，3名見義勇為的民眾衝上前試圖合力壓制凶嫌。李姓員警為保全眾人性命，情急之下連開2槍，其中1槍擊中鍾男胸口、另1槍則擊中熱心民眾手掌。

受傷員警朱均諭現年33歲，108年特考班畢業，遭鍾男狠砍2刀當場血流如注，送醫後發現左額頭有7公分刀傷、頭頂則有10公分撕裂傷，苗栗醫院指出，朱姓員警出血量約500至1000c.c.，經電腦斷層掃描檢查，發現顱骨有局部骨裂，縫合處置後送加護病房觀察，目前生命跡象穩定。

至於見義勇為的羅姓民眾遭開槍擊中左手掌，經治療後並無大礙，苗栗市長余文忠趕赴醫院慰問，沒想到對方正好是當兵時期的同梯，感謝羅男為維護民眾安全，英勇挺身受傷，幸好並無生命危險，趕緊送上慰問金致謝。

苗栗分局指出，朱姓員警108年特考班畢業後，於111年1月21日初任警職，在南苗派出所服務迄今，表現優異，此次面對持刀惡徒不退縮，警方將全力提供醫療協助。

