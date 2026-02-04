南苗爆隨機砍人 1收押1擊斃

陳姓男子於四日上午訊後依傷害罪嫌移送南檢偵辦，南檢同日聲押。（讀者提供）

記者謝國金、王勗、孫曜樟∕綜合報導

台南市與苗栗縣二十四小時內接連發生持刀傷人事件，南市兩位民眾掛彩，苗栗兩名員警和一位民眾受傷且鍾姓歹徒遭員警擊斃，接連突發的暴力事件引發社會關注。因應農曆年關將近，為嚴防模仿效應，警政署四日通令全國各警察機關增加巡邏密度、提高見警率，警政署長張榮興也強調，男子有攻擊員警行為，支持員警第一時間使用槍械強勢執法。

疑情緒不穩 派出所前犯案

台南案件發生在三日晚間八時許，二十九歲陳姓男子疑似因感情因素，在南區金華派出所前情緒失控，持長約二十公分的修腳皮刀隨機攻擊路人，造成六十二歲陳姓男子腹部受傷、三十二歲葉姓女子背部受傷，兩人送醫後暫無生命危險。現場員警立即上前將陳姓犯嫌壓制逮捕並聲押，四日晚間台南地院裁定羈押。

據了解，在案發附近養身館擔任足療師的陳男，先前有到身心科就診、吃憂鬱症藥，最近停藥，他否認有女友且表示不知自己為何會在馬路上持銼刀攻擊路人。

苗栗一名男子四日上午持刀到南苗市場引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械，男子不從反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開二槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共三人受傷送醫。 （中央社）

苗警遇襲重傷 流彈傷１人

苗栗市南苗市場四日上午七時許，四十歲鍾姓男子在市場內向攤商借手機遭拒後，竟亮出折刀，警方獲報趕抵現場處理時，鍾男不僅未配合，更持刀逼近員警，員警先向男子噴辣椒水，但男子仍持續持刀攻擊員警，在對峙與追捕過程中，三十一歲朱姓員警不慎跌倒，遭鍾男持刀猛刺頭部，造成額頭與頭頂分別有七公分及十公分的撕裂傷，並有局部顱骨骨裂，傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察中。現場另一名李姓員警見情況危急，朝鍾男連開兩槍制止，其中一槍擊中其胸口，未料，鍾男送醫後宣告不治。

鍾男為列管思覺失調症患者，無地緣關係，苗栗警分局已封鎖現場鑑識，並調閱監視器進一步釐清案發經過。執法過程中也有一名上前協助制伏犯嫌的民眾，不慎遭流彈擊傷手掌，經送醫後無大礙。

台南和苗栗接連發生持刀傷人案，警政署通令全國警方針對人潮聚集處所增加巡邏密度。（警政署提供）

警政署支持第一時間用槍

警政署長張榮興下午會同苗栗縣長鍾東錦、縣警局長李忠萍等人前往衛福部苗栗醫院探視慰問受傷員警。對於員警用槍時機，張榮興接受媒體訪問時表示，嫌犯有攻擊員警行為，「第一時間使用槍械，警政署是支持的態度」。

警政署重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，同時提醒全體員警於執勤時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪的決心，未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關進行橫向聯繫，深化社會安全網的網絡協調，確保案件通報、指揮與調度的有效執行，以建構安全的生活環境，讓全國民眾能夠安心過好年。