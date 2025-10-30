南英商工創校一０八週年 四傑出校友回娘家

南英商工校長陳志隆（中）頒獎表揚蘇建達、尤俊銘、王英毅、莊子歌等四位傑出校友。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

南英商工三十日舉辦創校一０八週年校慶，安排運動競技、教職員趣味活動及學生歌唱比賽，展現學生多元才華，更讓校充滿活力與熱鬧氛圍。校方表揚蘇建達等四位傑出校友，一手培育南英棒球隊的退休總教練陳献榮，更是受到師生熱烈歡迎。

校慶活動首先由陸軍二０三旅實踐戰技隊操演，包含拳腿組合、綜合格鬥、實戰格鬥、短刀刺擊術等，展現實戰運用和反應能力，以應對真實的戰鬥情景；南英商工電影電視科及樹德科大（影視科畢業校友）分別帶來精彩的舞蹈表演，現場熱鬧滾滾。

陸軍二０三旅實踐戰技隊操演。（記者陳治交攝）

南英商工校長陳志隆頒獎表揚蘇建達、尤俊銘、王英毅、莊子歌等四位傑出校友。統一獅場務組長蘇建達也是第三屆世界十二強棒球賽的場務組長，以其專業素養和對棒球的熱愛，成為場務界的佼佼者。府南里長尤俊銘對社區公共事務十分熱心，深獲社區民眾讚許。王英毅創立宏勝利國際企業及億豐新技有限公司，事業版圖橫跨海峽兩岸。莊子歌人稱「永康四大才子的呱哥」，長年扶助弱勢，更成立慈善會默默行善二十餘年。

陳志隆表示，南英商工自一九一七年創校至今，歷任校長一步一腳印的艱辛擘劃經營才有今日的規模，未來同心齊力付出與努力，這是全體教職員工的共識。校園中由空軍防空飛彈七九四旅展出三五快砲、車載劍一防空飛彈，讓全校師生及來賓大開眼界，也促進學生對國防意識的提升，激發國家安全的責任感。