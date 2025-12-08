南英潘辰瑜電腦繪圖獲優勝

南英商工潘辰瑜（右）在「全國高級中等學校學生技藝競賽」電腦繪圖榮獲「優勝」殊榮。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

「全國高級中等學校學生技藝競賽」為技職學子年度最重要的競技舞台之一。南英商工多媒體動畫科潘辰瑜憑著扎實訓練與出色創意，在競爭激烈的「電腦繪圖」中脫穎而出，榮獲「優勝」殊榮。

本屆商業類技藝競賽吸引來自全國數千名菁英選手同場競技。在「電腦繪圖」職種中，選手們需在限時內完成動畫角色造形設計與背景圖繪製等高難度挑戰，考驗選手的創意發想、主題傳達及美感和諧性等多項專業技能。

潘辰瑜表示，在長達數個月的培訓過程，從基本功練習到模擬考驗，雖曾遭遇瓶頸，但每一次的修正與學習都讓她成長，這次能獲得全國優勝，不只是個人榮譽，更是對學校的感謝。指導老師查廷樺指出，潘辰瑜展現驚人的毅力與專注力，即使面對壓力，也能調整心態，在訓練與生活間找到平衡。

南英商工校長陳志隆肯定地說，技職教育的核心在於「動手做、做中學」，潘辰瑜的傑出表現，充分展現南英商工在技職人才培育的卓越成果，未來將持續在多元技術課程投入資源，鼓勵更多學子在專業領域發光發熱，挑戰更高目標。