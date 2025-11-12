南茂法說》記憶體變救世主 南茂董座一句話股價飆漲停

封測大廠南茂第三季虧轉盈，讓董事長鄭世杰在法說會藏不住好心情，直呼記憶體訂單強勁回補，他樂觀預言「2026年一整年都是好年。」這席話點燃股民信心，12日南茂開盤奔漲停。

轉盈關鍵1：DRAM需求發威

南茂營運出現戲劇性「大翻身」。對比第二季虧損5.3億元，第三季成功轉盈並大賺3.5億元，單季每股稅後純益（EPS）來到0.5元，創下近5季以來最高。累計前三季虧損也大幅收斂，幾乎接近損平。

南茂只花一季上演「起死回生」，關鍵就在記憶體產品大爆發。南茂第三季記憶體產品占總營收48.9％，比重明顯提升，季增高達16％、年增更達34.9％。

談到營運轉好，南茂高層人士指出，主因記憶體因客戶庫存回補，需求非常穩健，動能表現明顯優於DDIC（面板驅動晶片）產品。其中，DRAM（動態隨機存取記憶體）的增長動能最明顯。

談到記憶體的前景，鄭世杰展現出極強的信心，他預言：「記憶體明年一整年都會是好年。」這席話，如同對市場發出強烈訊號，也為南茂股價直奔漲停埋下伏筆。

轉盈關鍵2：匯兌收益8400萬元入袋

這股動能受惠AI（人工智慧）伺服器，帶動DDR5、企業級SSD需求增溫，以及雲端儲存與資料中心建置，讓記憶體測試與封裝的接單量明顯成長。而南茂已切入DDR5相關封測，並皆獲美台客戶封測專案訂單，利基型DRAM訂單量也同步成長。

此外，業外收入也扮演神助攻角色。南茂指出，由於有8,400萬元的匯兌收益，帶動整體獲利表現優於第二季及去年同期。

在這2大因素推動下，南茂第三季營收達61.4億元，季增7.1％，不僅走出低谷，更寫下近13季以來的新高點，毛利率也同步回升至12.4％，目前整體稼動率來到66％，反映出記憶體測試需求熱絡。