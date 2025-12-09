南華大學反毒捐血響應公益

嘉義的南華大學於日前舉辦「三好校園反毒捐血」暨「視·反毒拒毒宣導」活動，號召全校師生以實際行動響應公益。活動中，大家熱心挽袖捐血，以一袋袋珍貴的熱血傳遞關懷，串起生命的延續與希望。主辦單位亦貼心準備溫熱養身好茶，讓參與者在冬日的寒風中感受溫暖，並共同實踐「做好事、說好話、存好心」的三好精神。

年輕人往往因一時好奇或無知而接觸毒品，造成終生遺憾，甚至影響家庭與社會。拒毒應從「預防教育」開始，透過正確知識協助青少年遠離毒品風險。本次活動結合「視·反毒拒毒」遊戲與互動方式，以生動多元的方式讓師生更加理解毒品危害，提升知毒、識毒、拒毒及反毒的能力。活動中設置「防制學生藥物濫用認知檢測」，協助師生認識新興毒品的樣態與危險性，並再次提醒大家務必遠離毒害，強調「拒毒三不」不買、不吃、不碰，以及「青春三好」身體更好、健康更好、生活更好，期盼大家共同守護無毒校園環境。

校長高俊雄表示，捐血是利己利人善行，希望師生持續培養良好捐血習慣，並要定期健康檢查，掌握自身健康。同時也強調「拒毒品護健康、拒毒品護人生、拒毒品護家庭」的重要性，期勉大家共同守護校園安全，讓南華更卓越，師生更健康，三好更普及。