南華大學國際生返鄉實踐永續行動 深化台非教育合作

（記者黃信峯／嘉義報導）南華大學持續深化國際交流與大學社會責任（USR）實踐，並透過高教深耕計畫國際專章中的「Action Plan」，鼓勵國際生在台灣所學的成果與經驗帶回母國分享與實踐。該校日前受邀參加由台灣國際幸福家庭聯盟主辦的「全球國際交流合作・共榮共融」國際交流記者會及活動，由國際及兩岸交流處副國際長林倫全陪同企業管理學系管理科學碩士生史瓦帝尼籍藍安淇、馬拉威籍沐語彤，以及綠色永續科技碩士生坦尚尼亞籍麥可等三位學生出席，並分享返鄉的服務經驗及實踐成果，不僅展現南華大學培育全球人才及落實永續影響力之具體實踐，更是台灣與非洲教育合作的推動成果。

圖/南華大學國際及兩岸交流處副國際長林倫全(右2)與史瓦帝尼籍碩士生藍安淇(右1)受邀出席「全球國際交流合作・共榮共融」國際交流會。記者黃信峯翻攝

台灣國際幸福家庭聯盟辦理「全球國際交流合作・共榮共融」國際交流活動，邀請多所大專校院及教育團體分享交流，展現台灣高教推動國際化、落實永續影響力，以及與非洲教育合作的推動成果。史瓦帝尼教育部長蘇馬洛於線上參與活動，除肯定台灣教育機構長期投入非洲人才培育之努力，亦表示將彙整本次會議交流內容、合作模式與推動成果，進一步傳遞至非洲54個國家的教育主政單位，期盼促成更廣泛的跨國合作與教育資源共享，擴大台非教育交流的影響力與可持續性。

圖/南華大學國際生受邀出席「全球國際交流合作・共榮共融」活動，分享返鄉實踐永續行動。左起馬拉威籍沐語彤、坦尚尼亞籍麥可、史瓦帝尼籍藍安淇。記者黃信峯翻攝

會中，南華大學前校長、現任台灣國際幸福家庭聯盟副理事長林聰明，於會中介紹聯盟推動的「T.A.B.L.E 五福運動」，並結合佛光山及南華大學長期推動的「三好精神」指出，國際交流不僅是知識與技術的往來，更是價值理念與人類共同福祉的實踐。「共榮、共融」理念有助於回應當代全球衝突與分歧，透過教育與文化作為橋梁，是促進世界和平與幸福的重要途徑。本次會議邀集立委林倩綺及多所學校參與，分享投入非洲交流合作之歷程與成果，包含教育培力、跨國人才培育、志工服務、校園交流及文化互動等多元面向。

圖/南華大學國際生受邀出席「全球國際交流合作・共榮共融」活動，馬拉威籍沐語彤(左)、坦尚尼亞籍麥可(右)。記者黃信峯翻攝

南華大學史瓦帝尼籍學生藍安淇受邀出席記者會分享返鄉服務經驗，她提到，在南華大學求學期間不僅精進專業能力，更在「三好四給」精神薰陶下，培養回饋社會的使命感。返國後，積極投入史瓦帝尼青年教育與培育工作，將永續理念與正向價值帶入校園，期盼為當地年輕世代帶來長遠影響。

「全球國際交流合作・共榮共融」活動當天吸引美國、貝里斯、巴拉圭、史瓦帝尼等多國駐台使節、企業代表及大專校院師生參與。南華大學馬拉威籍學生沐語彤、坦尚尼亞籍學生麥可，受邀介紹參與南華大學高教深耕計畫國際專章「Action Plan」的行動經驗，分享返鄉投入女性賦權、綠色種植、水質檢測及環境永續教育推廣，並實際進行樹苗種植，展現青年世代以行動回應聯合國永續發展目標（SDGs）的具體成果。

南華大學高俊雄校長表示，學校長期關懷並協助非洲國際學生在台就學與生活，並鼓勵其將「三好四給」與永續理念帶回母國，落實於教育與社會服務，發揮正向影響。他也指出，非洲青年人口潛力龐大，南華大學將持續深化國際化辦學與人本關懷，攜手非洲夥伴培育具全球視野與行動力的青年，共同推動全球共好與永續發展。

南華大學副校長葉月嬌指出，本次國際生透過高教深耕計畫國際專章「Action Plan」，把永續科技與管理知識轉化為行動，將在台所學理論與經驗帶回母國實踐，並實際回應家鄉水質、環境及女性健康福祉等議題，充分展現南華大學培育具全球視野與利他精神國際人才的成果。

