南華大學成年禮遵行古禮 928名學生邁向人生新篇章

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學一年一度的成年禮於12月6日隆重舉行，共有928名學生邁入成年，182組家長參與始加禮儀式，400多位家長蒞臨觀禮，見證孩子從青澀邁向成年的重要時刻。駐校董事覺禹法師代表董事長心保和尚蒞臨指導，並帶領全體受禮者恭讀星雲大師「成年禮祈願文」。大林鎮公所秘書林厚順、大林鎮民代表會秘書江進發及蔡易餘立法委員辦公室主任賴振亮等貴賓亦蒞臨共襄盛舉。

南華大學成年禮是創校以來的重要傳統，同時也具備重要教育意涵。每年皆依循古禮進行，讓每位大一學生透過莊嚴的儀式正式從青年邁入成年。除了舉辦典禮儀式，更舉辦「親師座談會」，讓家長與老師有密切的互動與交流，藉以瞭解孩子的大學生活與學習情形。同時也辦理「成年禮─自覺行三好」課程，讓學生深化生命教育及三好的理念，並懂得承擔與負責。

成年禮儀式從象徵淨化身心靈的「淨儀」開始，並在民族音樂學系雅樂團奏啟禮樂及「成年禮讚」之佾舞表演展開。「始加禮」首先讓孩子親自為父母擦拭護手霜，藉由具體行動感謝父母的養育之恩。家長則為孩子披上象徵純潔與成長之白巾，並聽著孩子宣讀成年誓言。「再加禮」是由師長一一為學生披上象徵祝福輝煌騰達的黃巾，「三加禮」則由貴賓致贈祝福成年的小禮物。就讀傳播系的林育慈因成骨發育不全症行動不便，高俊雄校長特別至台前為她披巾。身體的病痛並沒有阻礙她追夢，更在廣播電台節目中找到力量，如今亦踏入傳播領域的學習，期許未來能藉由聲音溫暖他人。成年禮不僅是她的里程碑，也是父母多年守護的見證。成年禮儀式莊嚴而溫馨，家長們和孩子互擁，感動的淚水成了最真摯的祝福，場面溫馨感人。

南華大學校長高俊雄表示，儀式上的白巾和黃巾皆代表著祝福的力量，象徵學子們在父母、家人及師長的祝福下邁入成年。高俊雄校長以創辦人星雲大師著作《成就的祕訣：金剛經》一書所體會到的啟發勉勵學子要「學習忍耐、反省精進」。同時，更期勉大家要時時做好事、說好話、存好心，從生活中實踐「三好」，未來即使面對困難或遇到挫折，也能處之泰然解決問題。高俊雄校長強調，成年禮儀式意義非凡，除了大一新生參加之外，亦有未受成年禮洗禮的大二生。其中，就讀運動學程二年級的黃仲翔，今年3月旅美加入美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，也特別出席典禮，在莊嚴的儀式中，邁入成年的新旅程。

該校駐校董事覺禹法師以星雲大師的智慧語錄勉勵學子要「守本分、勤奮及忍耐」，學生的本分就是要精進學習；勤奮可以廣結善緣，有善緣就會有貴人及好運；懂得學習忍耐自然有力量承擔，可以被交付更重要的工作、被器重。同時覺禹法師更鼓勵學生應多多閱讀星雲大師珍貴的智慧語錄， 將能在大師的加持下增長智慧，厚植善根福德因緣。

南華大學遵行古禮的成年禮別具意義，不僅讓家長見證孩子完成「轉大人」的重要時刻，更能藉此拉近親子關係。學子們也在莊嚴與溫馨交織的典禮中，帶著父母、家人以及師長的祝福，邁向人生新篇章。

