南華大學招生亮眼分發率達86% 八成錄取生列第一志願

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【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學秉持創辦人星雲大師「以教育培養人才」之理念辦學，致力培育兼具品德力、專業力與國際移動力的人才。 115年申請入學分發表現亮眼，分發率達86%，其中有80%的錄取學生將南華大學列為第一志願，在全國64所大學中排名第27名。面對少子化挑戰，仍有多個學系組達到滿招，顯示學校辦學特色與成果深受考生青睞，展現穩健的的招生競爭力。

南華大學多個學系組在本次招生表現亮眼，全數滿招，展現穩健的辦學實力，包含財務金融學系，企業管理行銷組、經營組，旅遊管理學系、社會工作學系長期照顧管理、兒少組、傳播學系公關新聞組、表演藝術組，生死學系殯葬組、建築學系、資訊工程學系不分組，生物科技學系不分組，視覺藝術與設計學系、產品與室內設計學系等。在少子化挑戰下，學校持續以人文關懷結合科技應用為核心，回應產業發展需求，並穩健推動永續發展，展現兼具溫度與專業的辦學特色與成果，持續邁向永續發展。

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南華大學校長高俊雄表示，南華大學是一所公益大學，長期推動「獎優扶弱」制度，學雜費不僅低於國立大學，更不到一般私立大學的一半，大幅減輕學生及家長負擔。對於經濟弱勢學生，更透過「奮起飛揚安心學習方案」，提供住宿費全免及以學習取代工讀等措施，協助學生安心就學。

在國際化方面，為拓展同學國際視野，學校每年提供一千萬元海外學習獎勵金，並與美國西來大學推動「2+2雙學位」、與英國密德薩斯大學推動「3+1雙聯學位」，同時與美國加州大學系統、佛羅里達大西洋大學、南猶他州立大學及威爾森大學等校簽訂半導體相關姊妹校，建立合作關係，將可提供交換學生、海外實習、移地教學及國際學習等多元機會。每年參與海外學習活動學生超過600人次，約占全校學生總人數12%。

因應產業發展趨勢與國家人才需求，南華大學積極推動跨域學習，設立「半導體應用學士學位學程」，課程涵蓋AI應用、數據分析、程式設計及永續發展等領域，培育兼具專業技術與跨域整合能力的中高階人才。此外，生死學系亦因應高齡社會及心理健康需求，培養具備關懷能力、情緒支持與助人專業的人才。根據最新調查，南華大學畢業生就業滿意度達88.85%，雇主滿意度達89.62%，展現優質辦學成果。

高俊雄校長進一步表示，學校持續以「三好四給」精神培育學生品格與專業能力，期許每位學生都能成為企業信賴、社會需要的人才。對於即將參加分科測驗的考生，報名將於6月16日截止，考試日期為7月11日至12日，歡迎選擇深具品牌信任與辦學特色的南華大學，開啟精彩的大學生涯。

圖：南華大學招生亮眼分發率達86%，高俊雄校長關心學生的學習成果。（記者吳瑞興翻攝）