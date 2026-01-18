南華大學推動USR行動

嘉義的南華大學民族音樂學系響應「擴散慢城意涵－營造永續宜居城鄉生活」大學社會責任實踐計畫（USR），持續以藝術教育深化社區連結。日前師生前往嘉義縣安仁家園辦理「當我們童在一起」主題工作坊，透過創意課程與互動教學回應偏鄉兒少在教育資源、情感支持與社交經驗上不足，展現大學積極投入社會關懷具體成果。

該活動由學生擔任課程規劃、主要教學與班級引導等角色，將音樂與藝術專業實際應用於服務現場，並於執行過程中提升教案設計、溝通協調與團隊合作等實務能力。民族音樂學系李雅貞老師表示，此次USR計畫旨在縮減偏鄉資源落差，並期望透過長期穩定的陪伴建立兒少支持系統，使其在友善環境中安心成長。楊澤之老師則指出，大學生在服務歷程中透過觀察、傾聽與引導，深刻理解藝術教育在促進社區連結與提升社會韌性上的重要性。

校長高俊雄表示，本次活動充分體現南華大學落實社會責任與推動「慢城精神」的教育理念。透過藝術、教育與社福單位之跨域合作，逐步形塑支持兒少學習與強化社區功能的永續模式。未來學校將持續深化USR行動，強化在地合作夥伴網絡，致力成為推動地方共學、共好與永續發展的重要力量。