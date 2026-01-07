南華大學校友不忘初心展現永續精神 成立馬來西亞校友會擴散國際影響力

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學成立初衷是以人間佛教的理念，實踐星雲大師「三好、四給」的教育目標，積極培育能促進聯合國永續發展目標17(多元夥伴關係)的世界公民。為凝聚散佈在全球的優秀校友力量於日前成立「馬來西亞校友會」。

南華大學校長高俊雄表示，2026年即將迎來30週年校慶，為凝聚散佈在全球的優秀校友力量，經過將近兩年的籌備後，終於成立「馬來西亞校友會」，特別感謝會長蔡俊宏帶領200多位校友，在佛光山新馬泰印總住持覺誠法師、駐馬來西亞代表處公使卜正珉、馬來西亞留臺校友會聯合總會副會長黃添發、馬來西亞雪隆留台同學會會長劉俊良以及馬來西亞人才培育暨產學合作協會會長彭道章等人共同見證第一屆理事就職典禮及會所揭牌儀式。

南華大學馬來西亞校友會會長蔡俊宏在宣誓就職後指出，未來將與佛光山文教中心及位在各地的道場合作，持續以星雲大師的辦學精神做公益及促進國際合作及文化教育交流，展現南華人奮起飛揚、茁壯放光，以及邁向永續發展的力量。蔡俊宏也提到，本次活動號召在馬來西亞擔任大學教授、高中教師、企業經理及各行業重要角色的南華校友，未來會持續與國際處密切聯繫，協助優秀學生至南華大學就讀。

南華大學國際長林純純表示，此次行程不僅凝聚在馬來西亞畢業校友的力量，更帶領幼兒教育學系主任盧琇珠、旅遊管理學系助理教授梁毅宗及馬來西亞籍學生黃威凱一起來到沙巴與拉曼理工大學進行交流，洽談移地學習及交換生計劃。

南華大學副校長葉月嬌也是自然療癒碩士班教授，亦帶領學生鮮于靜梅辦理四場「芳香精油中醫經絡情緒療癒工作坊」，不僅獲得好評，也將南華大學培育推動身心靈健康人才的成果展露無疑。參與工作坊的民衆也紛紛要求能安排短期療癒工作坊及認證課程。尤其是對於不同的芳香精油結合情緒量表和腦波儀檢測生理變化，推廣SDG 3健康福祉的理念，讚賞不已。

推動慢食及國際慢城多年的葉月嬌副校長表示，本次馬來西亞的推廣行程在馬來西亞人才培育暨產學合作協會會長彭道章的安排下，特別與沙巴旅遊局交流，將台灣推動國際慢城的經驗分享給沙巴。南華大學多年來執行大學社會責任USR計劃及高等教育深耕計劃，將SDG 1（終結貧窮）、SDG 2（消除飢餓）及SDG 11（永續城鄉與社區）的理念深耕在地，也擴散至東南亞地區的國家。

該校旅遊系師生也藉由此行在沙巴九魯生態社區舉辦「慢食惜食工作坊」，讓當地原住民認識低碳、健康及永續料理。居民們熱情分享傳統音樂及在地生產的鳳梨。彭道章會長也講述社區如何保護河川生態及文化傳統的故事，充份符合SDG 17全球多元夥伴關係的成果。

圖：為凝聚散佈在全球的優秀校友力量，經過將近兩年的籌備後，終於成立「馬來西亞校友會」，南華大學校長高俊雄特別感謝會長蔡俊宏帶領200多位校友，共同見證第一屆理事長就職典禮及會所揭牌儀式。（記者吳瑞興翻攝）