南華大學社科院推國考司法模組課程 全面強化學生公職競爭力
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學為協助學生奠定國家考試基礎能力、掌握公務體系職涯發展方向，由社會科學院開設《國考與司法專業》跨領域模組課程，整合高普考與司法特考所需之四門核心專業科目，包括「法學知識與國考英文」、「行政法」、「刑法與刑事訴訟法概要」、「民法與民事訴訟法概要」。期望透過每學期一門課的系統式學習，協助全校有志報考公職的學生提前做好國考準備，強化未來報考公職或司法途徑的專業能力與考試實力。
《國考與司法專業》跨領域模組課程本學期開設的第一門課程為「法學知識與國考英文」，以國家考試共同科目—中華民國憲法、法學緒論為基礎，並加入國考英文近年考題的模擬測驗與解題，由應用社會學系教授呂明哲及國際事務與企業學系教授兼社會科學院院長張心怡共同授課，提供學生完整且紮實的入門架構。課程除了每週講授不同法律主題與國考英文技巧外，也透過教學平台安排模擬測驗，利用歷屆國家考試考古題讓學生課後自我評量，循序累積應試實力，達到課堂學習與實務練習並行的效果。
該課程除理論基礎外，也強調實務理解，課程中特別安排兩場業師協同教學講座，邀請曾經擔任考選部國考命題委員的國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授蔡育岱講授〈考場之外的學問：國家考試的學習之道〉，以命題委員的視角解析國考準備策略與學習路徑，讓學生深入理解考科內容邏輯與出題趨勢。此外，也邀請國際事務與企業學系畢業系友張育齊(現任台南市警察局麻豆分局警員)分享自身考取警察特考的經驗，從考前準備、讀書方法到警察工作內容與實務現場，提供學生第一手、公務現場最真切的觀點，協助有志投入警政系統或司法職涯的同學掌握未來發展可能。
國際事務與企業學系四年級黃榆珊分享說：「這堂課中，老師特別邀請兩位具實務經驗的業界講者進行分享交流。他們從高普考的準備方向、法律知識在工作現場的實際運用，到未來職涯規劃與人生安排，都提供許多寶貴的建議。不僅讓我更理解法律概念，也幫助我累積許多國考英文相關的單字與文法知識，內容十分實用，也深刻感受到自己的應考能力逐步提升。」
南華大學校長高俊雄表示，期望透過跨領域模組課程，讓學生於在學期間便可接觸國考脈絡，兼具法學知能、英文基礎與實務應試技巧，無論報考高普考、司法特考、警察特考或其他公務體系職缺，皆能具備更紮實的競爭力。相關配套課程規劃亦持續延伸。社會科學院預計下學期將開設由國際事務與企業學系教授兼系主任劉華宗主授「行政法」，協助學生銜接進階法律學習，並能提升未來在在職場上的競爭力。近來，國際事務與企業學系共有8位學生考取公職，充分展現課程成效，也為職涯開創亮眼新篇章。
圖：南華大學為協助學生奠定國家考試基礎能力、掌握公務體系職涯發展方向，由社會科學院開設《國考與司法專業》跨領域模組課程，整合高普考與司法特考所需之四門核心專業科目，全面強化學生公職競爭力。（記者吳瑞興翻攝)
