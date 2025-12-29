南華大學社科院與國際系頒發獎學金 表揚優秀學子展現育才成果

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學社會科學院、國際事務與企業學系於日前舉辦「114學年度社會科學院來順、銀花勤學清寒獎學金及國際事務與企業學系冬友、淑芬獎學金頒贈典禮」，公開表揚在學業表現、跨領域競賽及實務應用等面向表現優異的學生。透過多項獎學金的獎勵，展現南華大學結合理論與實務、培育具國際視野與社會責任感人才的教育成果。

本次活動邀請副校長賴淑玲、社會科學院院長張心怡、國際系主任劉華宗教授，以及獎學金捐贈人陳勁教授、陳香縈教授等多位貴賓蒞臨致詞，肯定學生在求學期間勤奮向學，並於跨領域實作與社會服務中展現積極投入與專業能力，勉勵學生持續精進所學，以回應快速變動的社會與產業需求。

首先表揚國際事務與企業學系學生參加「2025年 iLink 生成式 AI 創意應用大賽」，榮獲實踐組全國第三名之優異表現，展現學生將人工智慧技術應用於創新實務的能力。該獎項由指導老師李芝瑩教授與陳勁教授頒贈獎狀與獎金，肯定師生在教學與實作上的投入與成果。

此次典禮重頭戲即為獎學金頒贈儀式，陸續頒發社會科學院「來順、銀花勤學清寒獎學金」，獎助對象涵蓋國際事務與企業學系、傳播學系及應用社會學系學生，鼓勵學生在克服經濟壓力之餘，仍能勤奮向學、持續精進。國際事務與企業學系「冬友、淑芬獎學金」，旨在鼓勵學生投入國際事務相關研究，提升專業知識與品格素養，彰顯學校長期推動國際化與社會實踐並重的教育理念。

社會科學院「來順、銀花勤學清寒獎學金」及國際事務與企業學系「冬友、淑芬獎學金」是分別由長期關注教育與公益議題、致力扶助新住民第二代的雨果文教基金會董事長林文煌，以及國立成功大學退休教授陳勁所捐設的專款，藉以激勵社會科學院及國際事務與企業學系學生勤學向上、精進學業。

南華大學校長高俊雄表示，南華大學秉持公益大學精神，在政府補助後學費不僅低於國立大學學費，更透過多元助學措施有效減輕學生經濟負擔；同時設置「海外學習獎勵金」，鼓勵學生於大學四年期間參與短期交換、移地學習等海外學習計畫，拓展國際視野。除校級獎助措施外，社會科學院及國際事務與企業學系亦另行設置院、系級獨立獎學金，針對學業成績優異、家庭經濟不利及新台灣之子等學生提供實質支持，落實教育平權精神。未來，學校將持續透過完善的獎學金制度與表揚平台，強化學生跨域整合與實務應用能力，培育兼具專業素養、國際視野與社會責任感的優秀人才。

圖：南華大學社會科學院、國際事務與企業學系於日前舉辦「114學年度社會科學院來順、銀花勤學清寒獎學金及國際事務與企業學系冬友、淑芬獎學金頒贈典禮」，公開表揚在學業表現、跨領域競賽及實務應用等面向表現優異的學生。（記者吳瑞興翻攝）