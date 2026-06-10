南華大學親善大使成果展 展現服務成果傳承親善精神

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【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學秘書室於日前舉辦114學年度親善大使成果展，透過成果展示、頒獎授證、團長交接、宣誓儀式及心路歷程分享等活動，展現親善大使團一年來的學習成果與服務歷程，同時完成新舊團長交接，象徵親善精神薪火相傳，開啟嶄新篇章。

活動由親善大使擔任主持與接待，引領與會來賓回顧團隊一年來的服務成果。本次成果展以「傳薪．煥薪」為主題，「傳薪」象徵歷屆親善大使將服務精神與經驗代代相傳；「煥薪」則代表在傳承基礎上注入新世代的活力與創意，讓團隊持續成長、展現新風貌。活動吸引校內師長、同仁及學生共同參與，共同見證親善大使團隊的成長與蛻變。

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南華大學校長高俊雄表示，學校長期重視親善大使人才培育，除安排系統化課程外，也邀請國家級禮賓講師李宗霖老師進行專業指導，強化學生禮儀素養與服務能力。他表示，無論在校內或校外各項活動中，都能看見親善大使充滿自信與互信，展現出優秀的能力與充沛的能量，充分展現南華學子的專業素養與團隊精神。未來若有機會參與更大型的典禮與活動，期盼同學們能在更廣闊的舞臺上持續發光發熱，展現南華大學親善大使的專業形象與服務熱忱。

南華大學主任秘書兼親善大使指導老師胡聲平表示，南華大學親善大使團成立至今已邁入第十一年，在校長支持及師長指導下穩健成長，逐漸成為學校重要的形象推廣力量。親善大使不僅肩負接待來賓的任務，更承載著服務與傳承的使命。透過歷屆學長姐的經驗分享與帶領，延續團隊文化，也讓學生在服務過程中培養自信、提升溝通協調與臨場應變能力。

過去一年來，親善大使團積極參與校內外重要活動，服務內容涵蓋禮賓接待、司儀主持、校園導覽及活動支援等工作，累計參與超過20場大型活動，透過多元任務歷練培養專業能力與團隊合作精神。

成果展當天特別頒發感謝狀及最佳服務獎，除了感謝四位應屆畢業生長期投入服務工作，也表揚兩位積極服務且表現優異的親善畢業生劉昭龍及王妤安，兩人服務時數皆近300小時。劉昭龍表示，成果展不僅是年度成果的展現，更象徵責任的傳承。他勉勵新進親善勇於嘗試與表達，也提醒新任幹部以包容與合作精神帶領團隊，共同讓親善大使團持續成長。

115學年度親善大使團長由應用社會學系歐芸如擔任，在校長及師長見證下完成交接儀式，並率領親善夥伴一同宣誓。歐芸如指出，從過去內向害羞的個性，到如今承擔團長職責，十分感謝師長及夥伴一路以來的陪伴與支持，未來將持續學習與成長，帶領團隊邁向新的里程碑。

在心路歷程分享中，二年級的黃惟晨分享說，親善大使帶給她的不只是活動經驗，更是珍貴的情誼與信任。她認為傳承不僅是技能與知識，更是曾經被鼓勵與幫助的溫暖。甫通過決選的新進親善李采融則分享，加入親善大使讓可以自己有機會走出舒適圈，學習團隊合作的重要性，也更加勇於面對挑戰。

南華大學親善大使團透過多元服務歷練，培養學生領導力與團隊合作能力。成果展不僅展現學生的成長與蛻變，也見證親善精神薪火相傳。活動當天，透過成果展導覽與互動體驗，呈現親善大使團一年來的學習與服務成果，也見證親善精神的傳承與延續，展現南華學子青春活力與服務熱忱。

圖：南華大學秘書室於日前舉辦114學年度親善大使成果展，透過成果展示、頒獎授證、團長交接、宣誓儀式及心路歷程分享等活動，展現親善大使團一年來的學習成果與服務歷程，同時完成新舊團長交接，象徵親善精神薪火相傳，開啟嶄新篇章。（記者吳瑞興翻攝）