南華大學「心理防衛」座談會 研討反制認知作戰
記者簡廷哲／嘉義報導
為因應當前認知作戰威脅，南華大學今（30）日舉辦「兩岸關係焦點『心理防衛』學術暨實務座談會」，藉由凝聚學術界與實務界能量，共同研討強化我國民主韌性與心理防線的具體策略，鞏固全民心防意識。
座談會由南華大學國際事務與企業學系及社會科學院主辦，並於校內雲水居國際會議廳舉行，廣邀來自國防安全研究院、軍警院校及大專院校等各界專家學者共同參與。會議聚焦4個主題，分別為「識別與應對惡意資訊影響」、「資訊戰與認知戰」、「強化青年數位韌性」，以及「應對混合威脅與中國干預」，深入剖析我國面臨的認知作戰威脅與反制之道。
其中，國防大學戰略研究所副教授杜中校以「認知作戰覺察與反制－媒體識讀與辨識的實證分析」為題發表論文。杜副教授指出，我國已連續多年成為全球受到境外虛假訊息影響最嚴重的國家，且隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，深度偽造（Deepfake）影音等操縱性內容，已成為認知作戰的強大工具。為此，未來必須在「制度」與「心理」2道防線同步加強，讓媒體識讀成為民主社會對抗認知作戰的關鍵。
此外，現場還展出研究團隊運用雲端分享工具網站，整合各方AI偵測與深偽檢測系統，建立偵測反制流程，藉此提升閱聽眾的媒體識讀能力，獲得現場與會學者熱烈回響。
南華大學辦「兩岸關係焦點『心理防衛』學術暨實務座談會」，共同研討強化我國民主韌性與心理防線的具體策略。（記者簡廷哲攝）
