南華早報：中國今年經濟成長率目標 擬調降為4.5%至5%

香港《南華早報》報導，中國官方設定的2026年經濟成長率目標可能在4.5%至5%之間，顯示中國對全球貿易順差即使達到1.2兆美元，也無法免於全球成長放緩的衝擊。

中國經濟規模達19兆美元，過去三年的經濟成長率目標均為5%，最後公布的官方數據也都達標。不過知名智庫榮鼎集團（Rhodium Group）曾估計，中國2025年的實質經濟成長率為2.5%至3%，只有官方數據的一半。

報導引述三名知情人士稱，官方將2026年的成長率目標微幅降低，顯示當局願意接受經濟成長溫和減速。北京近來強調「高品質（質量）發展」，官媒上月也刊登中國國家主席習近平的談話，要求地方政府應追求「沒有水分」的實質經濟成長。

中國的官方經濟成長率目標通常在每年三月初的全國人大會議公布，但會事先向相關官員披露。

路透社指出，中國藉由增加對外出口來抵銷疲弱的內需消費，但經濟學家警告，這項策略將愈來愈難維持。

國際貨幣基金（IMF）預估，2026年全球經濟成長將維持在3.3%，與2025年相同，2027年將再下滑1個百分點，這表示中國出口商可能須接受更低的價格，才能維持破紀錄的出貨量。

因此，中國決策官員必須重新布局龐大的製造業，以建立後疫情時期更具韌性、重視平衡而非高速擴張的長期復甦模式。路透社指出，這表示中國須動員14億人口的內需力量，以避免陷入類似日本的停滯風險。

不過，即使中國的頭條增速仍遠高於其他較成熟的經濟體，但中國可能會開始呈現出「處於衰退」的經濟感受。榮鼎集團指出，中國2025年下半年內需走弱，導致固定資產投資大幅下滑。

