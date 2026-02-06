南華早報：中國敦促東南亞國家反日 成效甚微
（中央社台北6日電）香港南華早報今天報導，日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」說後數天，中國罕見地召集了大部分東南亞國家大使或副大使在北京舉行會議，爭取相關國家支持反日行動，但成效甚微。
報導表示，根據多個消息來源，會議原來擬定聽取相關國家對高市早苗言論的看法。但據消息人士表示，此次會議由中國一名副司級官員主持，中國敦促各國與北京站在一起，支持北京對高市早苗言論的立場。
消息人士表示，東南亞各國大使被告知，他們應該支持中國的立場，因為相關國家在二戰期間都曾遭受日本的侵略。
報導表示，此次與東南亞高級外交官的罕見會晤，凸顯中國為應對日本而積極爭取支持，但同時暴露中國外交的侷限性。
報導表示，會議的成效甚微。迄今為止，緬甸是東南亞唯一公開譴責高市早苗言論的國家，而中國是緬甸在該地區最大的支持者。
緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）去年11月22日表示，高市早苗的言論顯示沒有從歷史中吸取任何教訓，也沒有對日本在亞洲犯下的罪行表示悔恨或承擔任何責任。
歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師Jeremy Chan表示，中國作為東南亞最大的貿易夥伴，希望憑著在該地區的巨大影響力來左右其他國家。
中國近幾週與到訪的外國領導人互動時，也強調「一個中國」政策。根據中國官方聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統李在明、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）在北京分別與中國國家主席習近平會晤時，均重申「一個中國」政策。
不過，Jeremy Chan表示，北京試圖利用曾共同遭受日本軍國主義迫害的經歷來尋找志同道合的人，但各國都意識到世界已經發生變化，重提歷史並沒有什麼特別用處。
Jeremy Chan表示，東協領導人只想盡可能置身事外。
報導引述消息人士稱，此次會議後北京似乎微調了策略，中國官員要求各國在對日問題上保持中立立場；但也有消息人士表示，北京仍在「巧妙地」爭取支持。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150206
其他人也在看
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
國民黨挨批親中反美！蔡正元示警：這都要贏
[NOWnews今日新聞]國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（...
卓榮泰也開嗆了！強硬要求李貞秀「依照中華民國法律」外界反應曝
即時中心／高睿鴻報導民眾黨國會黨團近日異動人事，原本的8名不分區立委，除了陳昭姿、劉書彬，其餘6人均因配合黨內「兩年條款」政治承諾，於2月1日正式請辭；新一批遞補人選，則從前（3）天起就職。不過，其中1名新科立委李貞秀，卻因國籍身分惹議，外界不斷質疑，她根本未依法放棄中國籍身分；因此，包括內政部等多個行政單位也嗆明，將不會接受其質詢、索資。行政院長卓榮泰今（5）日受訪時回應「一切都應依照《國籍法》的標準」。
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險
藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。
擋軍購耗盡川普耐心？前藍委曝「華府警訊」
[NOWnews今日新聞]藍白聯手杯葛1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，近日多位美方人士相繼對此提出批評。對此，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁今（5）日表示，若反對黨一方面阻擋軍購，另...
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
川習通話 賴清德：美中台關係維持「四個不變」
[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通電話，並觸及台灣議題。習近平稱，美方務必慎重處理對台軍售問題。對此，總統賴清德今（5）日表示，這次美中領袖對話，美中台關係維持四個不變，包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬、美國對台承諾不變、美國維護印太和平方向不變、台美合作計畫不變。 根據中國外交部聲明，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。他還說，美方務必慎重處理對台軍售問題。至於川普則是說，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。 賴清德今上午赴彰化縣參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談，並於會前受訪表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道。 賴清德指出，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定
國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇九年後重啟，成為兩黨恢復「機制化交流」的重要契機。雙方在北京會面提出恢復直航、開放團客等十五項意見。專家指，國民黨主席鄭麗文強調「九二共識、反對台獨」，獲北京接受，為「鄭習會」鋪路。
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流
即時中心／陳治甬、林耿郁報導經過三天時間，由國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源率領的中國參訪團，昨（4）晚11點多返抵桃園機場；蕭旭岑受訪時回應，本次訪團「成果豐碩」。未來倘若國民黨重返執政，一定會重啟交流。交流結束！2月2日，由國民黨副主席蕭旭岑率領的約40名專家學者組成參訪團，搭機前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並會見中國政協主席王滬寧等政要；經過三天時間，參訪團於昨天深夜返抵桃園機場。在接受媒體訪問時，蕭旭岑回應此行「成果豐碩」，例如中方文旅部宣布，開放上海居民前來金門、馬祖自由行，就是一項好的開始；希望接下來也能加強在各領域與中方的交流，累積互信，降低兩岸的緊張關係。至於被詢問黨主席鄭麗文主張，希望也在台灣舉辦一次同類型的論壇活動時，蕭旭岑回應，過去國民黨早已邀請很多中方的「重要客人」來台參訪。未來如果藍營重新取得執政權，一定會重啟兩岸「雙向、平等、互惠」的交流，一切將「水到渠成」！原文出處：快新聞／訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流 更多民視新聞報導蕭旭岑、李鴻源出訪北京！國共會談目的全說了把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊國共論壇登場！蕭旭岑喊兩岸都是中國人 民進黨狠打臉
盼邀請中國高層來台！蕭旭岑：國民黨重返執政會重啟平等互惠交流
[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日上午中國全國政協主席王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，訪問團下午則參訪北京清華大學，4日晚間返台。蕭旭岑受訪表示，此行成果豐碩，未來若國民黨能夠有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。 蕭旭岑率領的訪問團在4日晚間11點多搭機返抵國門，對於媒體詢問，如何看待國民黨主席鄭麗文指稱應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，蕭旭岑回應，平等互惠一向是國民黨進行兩岸交流的宗旨，過去國民黨也邀請很多中國重要客人來台，未來也希望能邀請中國相關對口到台灣交流。 蕭旭岑指出，因為現在民進黨不可能同意，如果國民黨有執政的時候，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流，在李鴻源宣布15項共同意見後，中國文旅部4日稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步，雙方在關於民生關切的議題上建立起1個共識跟平台，能落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的， 蕭旭岑續指，未來國民黨智庫在其他各領域、產業，也會加強跟中國的溝通交流，除能降低緊張情勢，也
「中配非外國人」民眾黨嗆賴清德無視高層共諜案、刁難新住民
[Newtalk新聞] 民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今（5日）表示，內政部沒收到有關李的退籍中華人民共和國申請表影本，並沒完成全部的就職手續，已抵觸《國籍法》，已兩度發函給立法院，應由立院依法解職。民眾黨回應，依《憲法》及《兩岸人民關係條例》，中配人士並非「外國人」，卻又被要求依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯矛盾；民眾黨也嗆，賴政府切勿敵我不分，無視府院黨高層諜影幢幢，卻頻刁難新住民。 民眾黨指出，針對劉世芳稱李貞秀有「雙重國籍」，但不回應是否承認中華人民共和國是獨立國家的說法。民眾黨說，民進黨政府意圖操弄李貞秀國籍問題作為廉價政治攻擊工具，自失立場進退失據，相關說法自相矛盾自曝其短已昭然若揭。 民眾黨強調，賴清德政府明知長居台灣且依法已入籍中華民國國籍者，欲放棄中國人民共和國國籍有其客觀難度，即使當事人依照程序提出申請，准駁權限皆為中國政府，與當事人主觀意願毫無關聯。 民眾黨表示，另依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，中配人士並非「外國人」，既然依法不是外國人，卻又要求其依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯自相矛盾。黨主席黃國昌也多次重申，一切依
北捷大橋頭、三重國小站周四進行無差別攻擊演練 周邊收細胞簡訊勿驚慌
台北市政府4日表示，5日下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。
國共論壇對國民黨選舉是利多？
[FTNN新聞網]主筆／單厚之鄭麗文擔任國民黨主席後的首次國共論壇落幕了，達成了洋洋灑灑的5面向、15項共同意見，但其中不少都需要公權力才能達成，國民黨做不...
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。
吳思瑤麾下「最強戰將」出馬了！將競選新北議員 本人超猛背景曝光
即時中心／高睿鴻報導為備戰年底九合一大選，各黨都在積極布局候選人名單，特別是牽涉人數眾多的議員初選，競爭更是進入白熱化階段。民進黨方面，新北議員初選登記今（4）日開跑，據悉，新莊區戰況尤其激烈；更有傳言，新莊將是全市少數辦理初選民調的戰區。令人注目的是，綠委兼黨政策會執行長吳思瑤，也親自前來陪同參選人之一、她昔日的國會辦公室主任吳奕萱，一起開展拜票行程；吳思瑤也親自掛保證，吳奕萱絕對是優質即戰力。吳思瑤說，她對助理工作的標準，堪稱「行業內知名的嚴謹」，不僅要懂政策、會服務，更要能「論述作戰」。而吳奕萱過去擔任吳思瑤國會辦公室主任，不僅是綠營中生代備受矚目的幕僚，更是她嚴格訓練出的「最強戰力」；吳思瑤說，她歷經兩屆教育文化委員會、以及民進黨立院黨團訓練，絕對是「思瑤魔鬼特訓班」認證的優質即戰力。吳思瑤接著指出，她與吳奕萱兩人，共同經歷兩次艱困的罷免投票、四大公投攻防戰；過去，陳時中競選台北市長、以及賴清德競選總統期間，吳思瑤擔任選戰總幹事，吳奕萱則作為核心幕僚，展現高度執行力。吳思瑤擔任立法院黨團幹事長期間，吳奕萱則協助處理繁重的國會攻防、法案協調，因此具備宏觀政治視野。民進黨立委吳思瑤（左）、新北市議員擬參選人吳奕萱（右）。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）綜上所述，吳思瑤指出，這些年的國會磨練，無疑是真正的「魔鬼特訓」；因此，無論法案問政或地方服務，吳奕萱早已具備「一上任就上手」的實力。吳思瑤更感性地直言說：「吳奕萱就是吳思瑤的妹妹！雖然沒有血緣關係，但我們是政治工作上的好姐妹」。不僅吳思瑤力挺，在地立委吳秉叡也支持，更霸氣喊出「選姓吳的，就是品質保證！」，誓言將雙北最強的問政能量，灌注給這名最優秀新人。據悉，此次新莊區議員初選，除現任翁震州、林秉宥等人爭取連任，另有正國會系統的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁、以及吳奕萱等新人參選。吳思瑤強調背書吳奕萱，指出後者擁有完整資歷，無論問政、服務，都是能「馬上上工的即戰力」。此次吳奕萱投入新莊區市議員選舉，也是希望將「中央級」問政品質與服務效率，一口氣帶到新莊。值得一提的是，吳思瑤本身也是「幕僚轉戰民代」，麾下也曾有不少助理投入選戰，目前已有台北市議員陳賢蔚、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、台中市議員黃守達、嘉義市議員林煒軒，皆受各地選民肯定當選；而本屆選戰，除了吳奕萱在新莊參選，另有參選桃園市楊梅區議員的項柏翰，期盼讓吳思瑤子弟兵遍地開花更盛。吳奕萱也感謝「恩師」吳思瑤今日特地陪同，站路口、掃市場。她表示，過去10年歷練，讓自己深知如何將複雜的政策，轉化為對民眾有感的建設。她也承諾會延續「思瑤魔鬼特訓班」精神，以最紮實的態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。原文出處：快新聞／吳思瑤麾下「最強戰將」出馬了！將競選新北議員 本人超猛背景曝光 更多民視新聞報導打詐新規來了！金管會點名「14行為」被列可疑帳戶 修法內容一次看不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」美濃大峽谷案起訴12人 陳其邁：不清除廢棄物就扣押財產
「港湖吸票機」大戰蔣萬安？王世堅力拱她選台北市長 高嘉瑜表態了
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，北市黨部初選登記今（4）日起跑，被稱為「港湖吸票機」的前綠委高嘉瑜，回鍋投入議員選戰。不過，與其交情相當不錯的綠委王世堅認為，高去選議員未免「大材小用」，應該挑戰市長大位，還表示要是她參選，自己會去幫忙。對此，高嘉瑜也反過來稱讚對方，王世堅擁有高人氣及聲量，非常期待扶龍王參選台北市長。高嘉瑜表示，王世堅非常謙虛，這次台北市長選戰，大家都希望能夠有最強候選人、最強母雞，不僅代表民進黨，更重要的是能帶動2026選戰，我相信唯有王世堅有這樣子的人氣跟聲量，非常期待能有這樣的人氣王、扶龍王參選台北市長，行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰等人，也都是非常強的候選人。不過，高嘉瑜笑說，卓榮泰就像少林足球裡的大師兄，如果他回來了，大家就各自歸位、各展神通；而她與鄭麗君過去也曾一起逆風行腳，從屏東鵝鑾鼻走到台北，總共走了22天、511公里，大讚對方是個非常有意志力、非常堅毅的女性，理想與道德也非常高。高嘉瑜進一步說，她與鄭麗君後來在台灣智庫共事，制定許多國家政策，鄭麗君在能力、政策各方面，其實都非常強，當然是個非常強的候選人。不過很可惜，台北市民對其認識不深，「但我相信，如果她來參選的話，一定能夠讓大家知道，在民進黨、台灣政壇有這麼優秀的女性」。民進黨北市議員擬參選人、前立委高嘉瑜。（圖／民視新聞）談到王世堅，高嘉瑜誇讚，對方不用任何推銷，就已經自帶聲量、自帶光芒，從小朋友到長者，相信都耳熟能詳《沒出息》這首歌，大街小巷都在哼唱，相信王出來參選的話，在話題及聲量上都無庸置疑，絕對是最強的候選人。至於回鍋參選港湖議員，高嘉瑜坦言，希望能從頭開始、重新做人，畢竟不是現任，比較沒有資源，民進黨內其實也經過許多風風雨雨，希望這次能在內湖南港站起來。回顧2010年首次參選，高嘉瑜說，當初民進黨在内湖南港順利拿下4席，當時大家也覺得，綠營創下最好的成績，從2席增加到4席。她也信心喊話，港湖目前有9個席次，國民黨現任4席、民眾黨1席，民進黨還有4席的空間，相信只要團結，一定能夠全壘打，努力讓民進黨在內湖南港選票極大化。原文出處：快新聞／「港湖吸票機」大戰蔣萬安？王世堅力拱她選台北市長 高嘉瑜表態了 更多民視新聞報導藍白聯手阻國防預算！吳崢籲在野快審預算「恐衝擊AI發展」黃國昌批谷立言介入內政！周軒怒轟：台灣未爆彈交通部下半年擬開放「駕艙機車」 駕駛需有「這證照」
川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
【論壇中心/綜合報導】美國總統川普昨與中國國家主席習近平通話，雙方廣泛討論貿易、軍事、伊朗、台灣、俄烏戰爭等多項重要議題，且雙方談話氣氛融洽，兩國領袖罕見提及台灣議題，對此，總統賴清德強調，美中台三邊關係仍然維持四個不變。資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目中指出，川普和習近平通電話，雖說據會後轉述氣氛融洽，但「川普所做的每一步都在箝制中國崛起」，舉個例子來說，美國賣軍火賺錢理所當然，那些參議員會收捐款，川普也會收，所以在他們的利益上，賣軍火給台灣很正常，另外，高市早苗三月中將訪問美國，傳言美國要用高規格接待她，美國明知這項舉動會刺激到中國，很明顯的就是衝著中國來的，鄭佩芬總結，所以美國知道台灣的存在可以掐住中國，想當然而不會放鬆對台灣的支持。原文出處：美兩手策略？台灣可制衡北京？鄭佩芬：箝制中國崛起！ 更多民視新聞報導李貞秀就職穿「超過4萬元」白鞋 財產申報刷一排愛馬仕白委李貞秀陷國籍爭議 國台辦：不存在放棄問題賴清德連任穩了？民調猛漲原因曝光 學者認了：對藍營是重大警訊