南華早報：川普封鎖荷姆茲海峽 北京陷兩難恐危及「川習會」

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〔國際新聞中心／綜合報導〕香港「南華早報」13日引述分析家報導，美國總統川普封鎖荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)，迫使北京陷入政治兩難，並可能破壞川普即將與中國國家主席習近平舉行的峰會。

美國與伊朗在巴基斯坦的會談於12日無果而終後，川普下令封鎖這個具有重要戰略意義的咽喉要道。在隨後發布的一項範圍較窄的命令中，美國軍方表示，美軍將僅封鎖「進出伊朗港口的海上交通」。

該命令稱，封鎖行動將從美東時間13日上午10點開始，適用於波斯灣與阿曼灣(Gulf of Oman)沿岸的所有伊朗港口，但美軍「不會阻礙」往返非伊朗港口的船隻。

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全球約4分之1的海運石油出口與約5分之1的液化天然氣(LNG)供應，均通過荷姆茲海峽。自2月28日美國和以色列開始對伊朗發動空襲後，德黑蘭對該海峽實施近乎全面封鎖，引發能源危機。

伊朗軍方發言人警告，美國對國際航運的任何限制，都將是「海盜行為」，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣或阿曼灣(Gulf of Oman)將沒有一個港口是安全的。

上海國際問題研究院資深研究員金良祥表示，雙重封鎖將導致海峽完全停擺，無疑將損害中國在該地區的龐大經濟利益，波及中國的供應鏈、能源安全，以及與波灣國家的貿易，這些國家是中國出口的重要市場。

根據海關數據，去年波灣國家供應中國42％的原油進口。另外，根據分析公司Kpler的數據，約12％的中國原油進口來自伊朗。此外，中國3分之1的液化天然氣來自中東，其中卡達供應量高達28％。

華府中東事務顧問公司Rihla Research and Advisory創辦人馬克斯(Jesse Marks)表示，除了經濟打擊，封鎖行動也迫使北京陷入其在整個戰爭期間一直試圖避免的政治兩難，「封鎖持續的時間越長，中國就越難在華府與德黑蘭之間維持其戰略模糊姿態。」

馬克斯認為，川普的命令旨在藉由切斷德黑蘭出口石油與收取通行費的能力，來反向破解(reverse engineer)伊朗將海峽武器化的作法。

馬克斯指出，即使伊朗只是部分將收取通行費常態化，也將永久重塑波灣能源運輸的經濟學，並為德黑蘭提供獨立於石油出口之外的收入來源，而「這正是美國試圖阻止的。」

另一個值得關注的問題，則是懸掛中國國旗、運載伊朗石油的船隻，是否會遭到攔截。據報導，中國透過由影子油輪、船對船轉運，以及專為規避美國制裁而設計的以人民幣結算付款所組成的「灰色網絡」，來維持其伊朗石油貿易。

馬克斯說，現在整個網絡將被迫在美國海軍執法區內運作，封鎖使得與中國有關聯的船隻被扣留的可能性大增，可能會在下個月預期的北京「川習會」前幾週，製造一個「衝突熱點」。

川普表示，他將於5月14日與15日訪問中國，這是近10年來美國總統首次進行此類訪問。

馬克斯說，在坐下來與習近平於北京會談前30天，發動直接威脅中國能源利益的封鎖，可能是一種談判策略，「他希望在峰會上能掐住中國需要的東西，讓他可以用解除封鎖來換取在稀土、貿易條款或在伊朗問題上的政治合作。」風險在於北京會將此解讀為脅迫，進而限縮外交空間。

金良祥則說，峰會的前景取決於川普在伊朗危機中是否被視為成功，「如果荷姆茲海峽危機尚未解決，川普訪中的可能性肯定會降低。」同時，川普對此次訪問的內政考量，主要是受到與北京的貿易關係，以及即將到來的期中選舉壓力所影響。

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