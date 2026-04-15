南華早報：美中加快商討川習會 川普可能閱兵訪天壇

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（中央社台北15日電）白宮此前表示，美國總統川普訪中之行延後至5月14日及15日。香港南華早報今天引述多名熟悉行程規劃的人士表示，雙方針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，其中包括川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

報導表示，如果川習會如期5月中舉行，川普預計會於14日抵達北京與習近平舉行雙邊會談。中方官員建議，川普在北京的36小時行程中，會於15日參觀北京天壇，川普同日離開。有關行程仍在考慮中。2017年川普訪中時曾參觀紫禁城。

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分析人士表示，川普5月訪中行程較原定3天縮減1天，這反映出川習會實質成果縮水，以及修補美中緊張關係的目標降級。

報導又表示，中國14日為川普設國宴可能會包括一些美國商界領袖，但他們在川普訪中之行的參與程度仍不清楚。

專家對於川普會否因美伊戰爭再延後5月中的川習會有不同看法。China Moon Strategies顧問公司負責人穆恩（Jeff Moon）表示，5月中的川習會延後的可能性超過五成，因為美伊戰爭將持續耗費川普的精力，戰爭的影響正蔓延至各地，而且不容忽視；川普在危機持續之際訪中，在國內也不會得到正面解讀。

穆恩又表示，如果目標只是維持穩定而非尋求突破，川普及習近平可以在不見面的情況下繼續遵守關稅停戰協議。如果證明中國正在軍援伊朗，訪中之行有90%的機率會無限期延後。

不過，德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，雖然戰爭仍然持續，但川普仍看好這場峰會的價值。

葛來儀表示，「這將主要是一場展現排場與儀式的活動。川普似乎想參與或見證閱兵儀式。看到中國人民解放軍會令他印象深刻。」

報導表示，隨著川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「3B」，即波音飛機（Boeing）、大豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，中國採購美國大豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求中國改變其以國家為主導的經濟模式。

熟悉行程規劃的人士表示，對中國而言，更難達成的目標是要美國改變對台立場，即明確反對台獨並支持統一。

多名消息人士表示，中國將川習會視為改變現狀的歷史性契機。今年2月美國國務院更新官網的美台關係現況表述，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。中國官方表達強烈反對。

葛來儀表示，不認為川普會發表任何言論，川普在台灣議題上一向非常謹慎，他心裡有數。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150415